Kanye West will Streit mit Drake beiseitelegen – gemeinsames Konzert?

Kanye West hat offensichtlich genug vom Beef mit Drake – und strebt eine Versöhnung an. Der 44-Jährige hat den Kanadier zu einem gemeinsamen Konzert eingeladen.

„Drake und ich haben uns gegenseitig beschimpft, und es ist an der Zeit, das zu beenden“, sagte der 44-Jährige in einem Video, das der Musikpromoter und Plattenboss James Prince bei Twitter veröffentlichte. Kanye West – der sich neuerdings nur noch „Ye“ nennt – liest in dem Video die Worte von seinem Handy ab:

I met with @kanyewest night in Htown at the Rothko Chapel. It wasn’t in my plans to meet him there but I must say I’m glad I didn’t allow a worship place for God to detour our meeting. pic.twitter.com/GM9FIN80Uj

— J Prince (@jprincerespect) November 8, 2021