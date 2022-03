Fünf Jahre nach Bierkönig-Rauswurf: Ikke Hüftgold gibt Comeback auf Mallorca

Fünf lange Jahre ist es inzwischen her, dass Ikke Hüftgold von der Playa de Palma auf Mallorca verbannt wurde. Nun aber steht das Comeback des Schlager-Stars unmittelbar bevor.

Es war eines der großen Mallorca-Themen des Jahres 2017: der Bierkönig-Rauswurf von Ikke Hüftgold. Nachdem die mallorquinische Regierung ein Jahr zuvor härtere Benimmregeln für die Sauftouristen ausspricht und der Bierkönig das morgendliche Friebier streicht, platzt Matthias Distel, wie Ikke Hüftgold mit bürgerlichem Namen heißt, der Kragen: Er verteilt Freibier am Strand – insgesamt stattliche 4000 Dosen –, es kommt zu einer wilden Outdoor-Party.

Nach ellenlangen Diskussionen ziehen die Bierkönig-Verantwortlichen ein Jahr später die Reißleine: Sie schmeißen ihr Zugpferd, das der Feiermeute im Partytempel an der Playa regelmäßig mit Hits wie „Dicke Titten, Kartoffelsalat“ eingeheizt hatte, raus. Ikke setzt seine Karriere in Bulgarien fort – der Goldstrand sei sowieso der neue und bessere Ballermann.

Ikke Hüftgold zurück am Ballermann

2022 kehrt Ikke Hüftgold, der zwischendurch bei „Promi Big Brother“ zu sehen war, nun aber zurück an den „echten“ Ballermann auf Mallorca. Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet, wird der 45-Jährige bereits bei der Eröffnung der neuen Stürmer Arena am 21. April auftreten. „Das war das Beste, was mir passieren konnte“, sagt er im Gespräch mit dem Blatt über sein Engagement, das auch über den Opening-Auftritt hinausgeht.

Das Gesicht der Stürmer Arena, die in diesem Frühjahr erstmals ihre Türen öffnet, ist Stefan Stürmer. Der Schlagersänger will allen Künstlern, die im Megapark oder Bierkönig, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr auftreten dürfen, eine neue Heimat bieten – und den „Großen“ Konkurrenz machen. Die „Stürmer Arena by Münchner Kindl“ (Gerlinde Weininger ist die Betreiberin des Lokals) liegt an der Playa de Palma neben dem Deutschen Eck im ehemaligen Klimbim in der Bierstraße. 500 Gäste sollen hier Platz finden.

