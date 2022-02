„Höhner“-Frontmann Henning Krautmacher: Das war seine letzte ARD-Sitzung

„Wenn nicht jetzt, wann dann?“, dachte sich „Höhner“-Frontmann Henning Krautmacher, als er bei der Aufzeichnung der ARD-Karnevalssitzung im Kölner Gürzenich seinen Abschied verkündete. „Das war heute meine letzte ARD-Fernsehsitzung.“

Damit geht eine Ära zu Ende: Von 1986 bis 2022 – also 35 Jahre stand Henning Krautmacher mit den „Höhnern“ auf der Bühne, performte Jahr für Jahr Hits wie „Viva Colonia“, „Echte Fründe“ oder eben „Wenn nicht jetzt, wann dann?“.

Der Sänger und Gitarrist geht in den musikalischen Ruhestand und macht schon fleißig Werbung für seinen Nachfolger: „Mit Patrick Lück als Frontmann werden die Höhner in eine neue Ära starten.“ An Rosenmontag wird die spektakuläre Sitzung, bei der auch Martin Schopps und JP Weber zugegen waren, ausgestrahlt.

