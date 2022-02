Eskimo Callboy: Petition explodiert – über 40.000 Fans fordern Teilnahme am ESC

Über 40.000 Unterschriften hat die auf „Change.org“ geschaltete Petition bereits erreicht, im Minutentakt kommen weitere hinzu: Das überraschende Ausklammern der angesagten Metal-Band „Eskimo Callboy“ für die mögliche Teilnahme am Eurovision Songcontest 2022 sorgt seit der Bekanntgabe der sechs zugelassenen Bands für Aufregung.

Angefertigt wurde die Petition auf Change.org von der Nutzerin Ilka B., doch mit diesem Ansturm hatte sicher auch sie nicht gerechnet: Zum Zeitpunkt dieser Zeilen sind die 40.000 Unterschriften bereits geknackt, dabei ist die Petition noch keine 24 Stunden online.

>> Eskimo Callboy nicht beim deutschen ESC-Vorentscheid dabei – Fans sind sauer <<

„Bringt Eskimo Callboy zum Eurovision Song Contest!“

Das ist der genaue Wortlaut: „Lange genug wurden beim ESC 0 Punkte abgeholt und nicht daraus gelernt, dass Mainstream Musik und POP-Songs in der Einheit der Masse untergehen. Unser Ziel ist es, dass beim diesjährigen Vorentscheidung nicht nur die Wahl zwischen ein und demselben Genre in verschiedenen Verpackungen gestellt wird – wir wollen die von der Jury viel angesprochene Diversität und somit eine echte Chance mit der Wahl im Vorentscheidung etwas für den Erfolg beim ESC zu bewirken.

Es gab bereits in vorherigen Jahren sogenannte „Wildcards“ – Songs und Künstler die nach der offiziellen Verkündung der Vorentscheid Acts noch zur Auswahl hinzugefügt wurden. Wir fordern eine realistische Chance für mehr als Mainstream beim ESC – Eskimo Callboy zum Vorentscheid schicken!! #EC4ESC“

Zur Einordnung: Die großen Unterschriftenaktionen auf Change.org kommen meist erst nach mehreren Tagen, teils Wochen auf Werte zwischen 50.000 und 100.000 Unterschriften. Dementsprechend beachtlich ist der Wert von knapp 40.000 Unterschriften binnen 24 Stunden. Ob es die Chancen der Band tatsächlich erhöht, beim ESC doch noch als Wildcard teilzunehmen, steht noch in den Sternen.

Eskimo Callboy gratuliert den nominierten Acts

Die Bandmitglieder von Eskimo Callboy geben sich derweil äußerst sportlich und haben den sechs bestätigten Acts bereits über ihre Social-Media-Kanäle gratuliert: „Congrats to all artists who made it to the final round. Whoever will make it to Turin: Good luck and pump it!“, übersetzt „Glückwunsch an alle Acts, die es in die finale Runde geschafft haben. Wer auch immer es nach Turin schaffen sollte: Viel Glück und ‚Pump it!'“ (Anspielung auf den gleichnamigen Song).

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Eskimo Callboy (@eskimocallboy)

Eskimo Callboy: Auf YouTube zieht man die Entscheidung durch den Kakao

Während man sich auf Instagram und Facebook versöhnlich zeigt, nutzen die Jungs ihren YouTube-Kanal wieder für eine gelungene Persiflage der jüngsten Ereignisse. Bei so viel Charme kann man eigentlich kaum mehr anders, als ihnen für die Zukunft alles Gute zu wünschen – ob mit oder ohne ESC-Wahnsinn.