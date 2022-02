Eskimo Callboy nicht beim deutschen ESC-Vorentscheid dabei – Fans sind sauer

Die Metalcore-Band „Eskimo Callboy“ galt für viele Musikfans bereits seit geraumer Zeit nicht nur als Geheimtipp, sondern bereits als heimlicher Favorit für den Eurovision Songcontest 2022. Jetzt steht fest: Eskimo Callboy schaffen es nicht mal in die Auswahl für den Vorentscheid. Dafür mit dabei sind unter anderem „Nico Suave & Team Liebe“, Malik Harris und Felicia Lu. Beim großen ESC-Tag der ARD am 4. März darf das Publikum dann entscheiden, wer für Deutschland beim ESC im italienischen Turin auf der Bühne stehen wird.

Knuffel-Pop, entspannte Hip-Hop-Vibes, persönliche Klavierballaden – nur vom ruppigen Metal lassen die deutschen Juroren mal wieder die Hände. Dabei konnte sich erst im Vorjahr die italienische Band Maneskin mit ihrem Song „Zitti e buoni“ an die Spitze rocken, während 2006 Lordi mit ihrem „Hard Rock Halleluja“ für eine härtere Gangart ausgezeichnet wurden.

>> Eurovision Song Contest 2022 in Turin – Finale am 14. Mai <<

Die Entscheidung der Jury lässt die Fans in den sozialen Medien auf die Barrikaden klettern: Auf Twitter und Co. wird das Ergebnis mit Unverständnis aufgenommen, viele sind wütend. Doch auch aus objektiven Gründen heraus ist die Absage nur schwer nachvollziehbar: Mit ihrem selbst als „Pornocore“ recht explizit benannten Musikstil haben Eskimo Callboy in den letzten Monaten eine weitere Trennwand zwischen Pop und Metal durchbrochen, beschwören wohlige 80er Jahre Vibes herauf und vereinen mit dem Wechsel zwischen melodischem Gesang und wüstem Gebrüll munter das Beste aus beiden Welten. Das muss sicher nicht jedermann gefallen – alleine für die musikalische Kreativität hätten sich aber viele Fans eine Nominierung gewünscht.

Eskimo Callboy feierte große Erfolge mit „Pump It“ und „We Got The Moves“

Die letzten Songs von Eskimo Callboy brachten der Band jede Menge Aufsehen – auch auf internationaler Ebene. Der Anfang Dezember 2021 veröffentlichte und für den ESC 2022 in Turin eingereichte Track „Pump it“ etwa bringt es nur zweieinhalb Monate später bereits auf über 8 Millionen YouTube-Views und 7,5 Millionen Aufrufe auf Spotify.

Im Gegensatz zu anderen Metalcore-Bands verfolgen Eskimo Callboy bei ihren Liedern meist keine tiefergreifenden oder gar politischen Botschaften. Anstelle dessen setzen die Jungs mit Vollgas auf Themen wie Party, Sex und Alkohol – man könnte fast „Schlager-Metal“ sagen, ganz ohne negative Assoziation und stets mit einem Zwinkern im Auge. Gegründet wurde die Band 2010 in Castrop-Rauxel, Schlagzeuger David Friedrich gewann 2017 die vierte Staffel der RTL-Reality-Show „Die Bachelorette“.

Neben „Pump it“ erschien 2021 zuletzt auch das immens erfolgreiche „We Got The Moves“, im Sommer 2020 servierte man den Fans mit „Hyper, Hyper“ eine an Scooter angelehnte Metal-Hymne, die zum Zeitpunkt dieser Zeilen über 33 Millionen Aufrufe auf Spotify verbucht.

Eskimo Callboy Fans stinksauer

Zeitgleich zur Bekanntgabe der sechs deutschen Acts für den Vorentscheid, trendet Eskimo Callboy auch auf Twitter. Vor allem die Begründung für die Nicht-Nominierung scheint vielen Leuten einfach nicht einleuchten zu wollen. So auch hier:

lol, ich hab nicht viel mit Eskimo Callboy am hut, aber selbst ich weiß das die Band international sehr bliebt ist.

Warum wird dann über die gesprochen als ob die Schülerband sind die in Garage ihres Opas spielen.#Germany12Points https://t.co/kSp4kjo1TY — IlSombrero~👾🎪🔥⏳🍟 (@Il_Sombrero) February 10, 2022

Auch ein Blick auf die nackten Zahlen offenbart, wie beliebt Eskimo Callboy mittlerweile (längst nicht nur in Deutschland) sind.

Um den Schwachsinn zusammenzufassen: alle sechs Künstler im Vorendscheid, haben 80k YT Abonnenten. Eskimo Callboy hat alleine 400k. Wenn man alle views von den songs auf YT addiert, die um Vorendscheid sind, kommt man 85k views, eskimo callboy hat gerade 8 mio #Germany12Points — sklg1000 (@sklg1000) February 10, 2022

Der überwältigende Konsens aller Twitter-Meldungen zum Thema: Mit diesem Line-up hat Deutschland bei ESC keine Chance. Hier wäre die riskante Wahl die bessere Wahl gewesen.

Mit Eskimo Callboy hatten wir mal wieder die Chance nicht am Ende des Feldes und vielleicht mal als Sieger aus dem #ESC zu gehen. Aber anstatt eine etwas „riskantere“ Band hinzuschicken die viel Hype mitbringt, nehmen wir lieber 6 0815 Popsongs. Versteh es nicht. #Germany12Points — Steve Keine (@itsgrimes_) February 10, 2022

Ein Posting ärgert sich darüber, dass sämtliche Antworten bezüglich Eskimo Callboy vom ESC Deutschland ausgeblendet werden.

Sechs deutsche Musik-Acts wollen nach Turin – ESC-Tag am 4. März

Die deutschen Fans des Eurovision Song Contests dürfen am 4. März entscheiden, wer unser Land beim ESC im italienischen Turin vertreten darf. Dabei können sie zwischen sechs Musik-Acts wählen, die durchaus unterschiedlich sind.

Blumig-süßer Pop, Singer-Songwriter-Musik mit Streichinstrumenten, mitreißende Rockmusik oder ins Ohr gehender Rap – das ist die Mischung, die die ESC-Jury für das Publikum vorausgewählt hat. Die sechs Anwärter sind Emily Roberts mit „Soap“, Nico Soave & Team Liebe mit „Hallo Welt“, Eros Atomus mit „Alive“, Felicia Lu mit „Anxiety“, Mael & Jonas mit „I Swear to God“ sowie Malik Haris mit „Rockstars“, wie der Norddeutsche Rundfunk am Donnerstag in Hamburg mitteilte.

Unsere Songs für den deutschen #ESC-Vorentscheid #Germany12Points!

🎉 alive – eros atomus

😱 Anxiety – Felicia Lu

🙏 I Swear To God – Maël & Jonas

🧼 Soap – Emily Roberts

🌍 Hallo Welt – Nico Suave & Team Liebe

🎸 Rockstars – Malik Harris

Welcher gefällt euch am besten?#ESC2022 pic.twitter.com/x0vFUV5uiz — ESC Deutschland (@eurovisionde) February 10, 2022

Allen Acts ist dabei gemein: Sie wirken jung, zeitgemäß und echt. So gehen die Musikerinnen und Musiker allesamt mit eigenen Liedern ins Rennen. In den Songs stecken die eigenen Gedanken, viele der Kandidaten machen schon lange Musik – beides merkt man. Ob das am Ende auch in Turin zum Erfolg führt und die europäischen Musikfans und Jurys überzeugt, wird sich am 14. Mai zeigen, wenn das Finale in Italien über die Bühne geht.

Die sechs Act im Detail

Musikfans und leidenschaftliche ESC-Liebhaber dürften den einen oder anderen Kandidaten schon kennen. So tourt Emily Roberts («Bitter Sweet Symphony») bereits als Support von James Blunt und hat den Dschungelcamp-Titelsong der RTL-Sendung „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ 2020 mitgeschrieben. Der 21-jährige Eros Atomos stand 2018 im Finale von „The Voice of Germany“ und ist unter anderem für seinen Gitarrenspielstil bekannt – die spielt er nämlich auch auf dem Schoß.

Felicia Lu hatte 2017 schon einmal beim deutschen ESC-Vorentscheid mitgemacht und die 26-Jährige hat viele Fans auf Youtube und Streamingplattformen. Das abgedrehte Freunde-Team Mael & Jonas hatte es als erstes Duo ins Finale von „The Voice of Germany“ geschafft und mit Nico Santos eine Single online veröffentlicht. Und auch Malik Harris, Sohn des ehemaligen Moderators Ricky Harris, tourte schon als Opener mit James Blunt, Alex Clare und Tom Odell.

Nico Suave ist Fans von deutschem Hiphop seit mehr als 20 Jahren ein Begriff. Er arbeitete unter anderem mit dem Duo Eins Zwo, mit Denyo von den Beginnern oder mit der Band Blumentopf zusammen.

Deutscher Vorentscheid am 4. März um 20.15 Uhr

Auf dem Weg zum deutschen ESC-Kandidaten geht die ARD erstmals neue Wege. Nicht nur, dass sie den Zuschauern wieder mehr Macht gibt, sie hat auch zum ersten Mal die Kraft ihrer Radio- und Fernsehkanäle für einen Rundumschlag am 4. März gebündelt. Dann soll es den großen ESC-Tag der ARD geben.

Tagsüber werden an dem Freitag die sechs Lieder auf allen Popwellen der ARD gleichberechtigt gespielt und anmoderiert. Am Abend läuft wird die Sendung „Germany 12 Points – der deutsche ESC-Vorentscheid“ von 20.15 Uhr an live aus Berlin in allen Dritten Programmen der ARD. Die Moderation hat wieder Barbara Schöneberger übernommen. Die Stimmen der Radiozuhörer und Fernsehzuschauer zählen jeweils 50 Prozent. Der Act mit den meisten Punkten fährt nach Turin.

„Wir trommeln in diesem ersten Schritt nach Kräften“, sagte ARD-Unterhaltungskoordinator Frank Beckmann bei der Online-Verkündung dazu. Und ESC-Teamchef Andreas Gerling ergänzte: Damit solle erreicht werden, dass die ausgewählten deutschen Künstler „schon als Gewinner nach Turin“ fahren. „Dass die Deutschen im Grunde den Künstler, die Künstlerin in ihr Herz schließen und dass das deutsche Publikum dann hinter der Künstlerin oder dem Künstler steht. Wenn uns das gelingt, dann haben wir viel gewonnen.“

„Der ESC wird sehr, sehr fett in den Radios vorkommen“

Diesen Effekt traut NDR-2-Programmchef Torsten Engel den Radiowellen der ARD locker zu. „Wir bringen viele Hörerinnen und Hörer mit. Wir haben zwölf Millionen Hörer am Tag.“ Und alle Sender würden jeden Song mindestens einmal am Tag spielen. „Auch in der Primetime“. Die Moderatoren werden zudem die Songs kommentieren und über die Künstlerinnen und Künstler berichten. „Der ESC wird sehr, sehr fett in den Radios vorkommen. Ich würde mal sagen: So viel Radio war noch nie beim ESC.“

Mit der neuen Variante hofft die ARD, Deutschlands Pechsträhne zu beenden. Zuletzt war dieses Jahr in Rotterdam der Hamburger Sänger Jendrik auf Rang 25 und damit auf dem vorletzten Platz gelandet. Beim ESC 2019 (vor einer Corona-Zwangspause) hatte das Duo S!sters mit „Sister“ ebenfalls nur den vorletzten Platz erwischt, genauso Levina 2017. Andere waren sogar die absoluten Schlusslichter. Aus der jüngeren deutschen ESC-Geschichte ragen als Lichtgestalten nur Lena (2010 Platz 1), Roman Lob (2012 Platz 8) und Michael Schulte (2018 Platz 4) heraus.

