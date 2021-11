Düsseldorfer Band Broilers bringt Weihnachtsalbum raus

Nachdem sie mit „Puro Amor“ im April bereits zum dritten Mal in Folge die Nummer 1-Position der deutschen Charts erobern konnten, war es für die Düsseldorfer Band an der Zeit: Sie wollten endlich auch ein Weihnachtsalbum veröffentlichen. Produziert wurde dieses in den Sommermonaten, Mitte November kommt es auf den Markt.

Mit dem Longplayer zum Fest hat die Band sich selber ein besonderes Geschenk gemacht und einen langgehegten Traum erfüllt: Eine abendfüllende Platte mit ihren ausgewählten liebsten Weihnachts-Songs.

Da dürfen Genre-Klassiker wie „Feliz Navidad“, „Driving Home For Christmas“ oder „Fairytale Of New York“ nicht fehlen – natürlich in den broilerstypischen Sound gekleidet. Aber die Band präsentiert auch handverlesenes für Kenner wie etwa „Merry Christmas (I Don‘t Want To Fight Tonight)“ von den Ramones, „Oi! To The World“ der Vandals, „Father Christmas“ von den Kinks oder „Christmas Vacation“, den Titelsong des Soundtracks des Kultstreifens „National Lampoon’s Christmas Vacation“.

Mit insgesamt zwölf Coverversionen und zwei neuen Liedern sorgt „Santa Claus“ dieses Jahr dafür, dass die Heilige Nacht etwas weniger still sein wird als gewohnt. Das Album erscheint am 12.November. Und exklusiv für alle Fans gibt es im Broilers-Shop das limitierte „Santa Claus“-Fan-Fun-Bundle mit speziell abgefülltem Broilers „Donner & Blitzen“-Glühwein.

Open Air-Tour im Sommer 2022

2022 geht es für die Düsseldorfer Band dann im Sommer weiter: Bereits über 100.000 Fans sicherten sich Karten für die anstehende Open Air-Tour „Broilers 2022“, mehrere Termine sind schon ausverkauft. Das einzige Konzert in NRW ist am 9. Juli im Essener Stadion, Tickets dafür bekommt ihr hier.