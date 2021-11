Adele lässt bekannte Spotify-Funktion einfach verschwinden

Dass Adele eine der einflussreichsten Musikerinnen der Welt ist, wissen wir nicht erst seit Veröffentlichung von „30“. Was sie bewirken kann, zeigt sich anhand des neuen Albums aber ganz gut: Spotify hat nach einer Anfrage des Popstars eine bekannte Funktion deaktiviert.

Wer bis zuletzt ein bestimmtes Album bei Spotify aufrief, bekam als allererstes die Möglichkeit, die Songs im Shuffle-Modus, also einer zufällig bestimmten Reihenfolge, abzuspielen. Doch damit ist nun Schluss. Der Musik-Streamingdienst aus Schweden hat die Funktion erst einmal aus seinem Angebot genommen. Und dahinter steckt Adele.

Anlässlich ihres neuen Albums „30“, das am 19. November erschien, hatte sie Spotify darum gebeten. „Das war die einzige Anfrage, die ich in unserer sich stets verändernden Branche habe“, schrieb sie dazu selbst auf Twitter:

This was the only request I had in our ever changing industry! We don’t create albums with so much care and thought into our track listing for no reason. Our art tells a story and our stories should be listened to as we intended. Thank you Spotify for listening 🍷♥️ https://t.co/XWlykhqxAy

— Adele (@Adele) November 21, 2021