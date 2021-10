Nach zwei Jahren des Corona-bedingten Tiefschlafs sind die Veranstalter des Zeltfestival Ruhr motivierter denn je. Kein Wunder also, dass sich bereits jetzt einige richtig große Highlights im Line-up für das 13. Festival am Kemnader See befinden. 2021 fand das populäre Event als „Strandkorb“-Edition statt, rund 1.500 Zuschauer waren pro Abend erlaubt. Wir zeigen, wie es 2022 weiter geht!

Vom 19. August bis zum 4. September 2022 werden die drei imposanten, weißen Eventzelte auf dem bekannten Areal am Kemnader See ein weiteres Mal gehisst. Mit rund 40 spannenden Konzert-, Comedy- und Kabarett-Veranstaltungen ist die Programmliste für 2022 bereits jetzt äußerst eindrucksvoll. Auf der Agenda stehen unter anderem Revolverheld, Silbermond, Nico Santos und Fritz Kalkbrenner, aber auch großartige Comedians wie Johann König, Torsten Sträter und Michael Mittermeier.

Die Fantastischen Vier eröffnen das 13. Zeltfestival Ruhr

Das nun neu angekündigte Highlight schickt sich an das Zeltfestival Ruhr 2022 am 19. August zusammen mit der Hamburger Rockband „Selig“ zu eröffnen: Die Fantastischen Vier sind wieder am Start! Zuletzt waren die jetzt schon legendären Hip-Hop-Pioniere 2018 in der Ruhrgebietsstadt und wurden von den Fans beim Zeltfestival Ruhr heftigst gefeiert. Zum Beispiel wenn kultige Ansagen wie „Pott, Pott, put your hands up!“ aus dem Mikro zu hören sind.

Wichtig: Der Vorverkauf für die Show der Fantastischen Vier ist bereits am 8. Oktober 2021 um 15 Uhr gestartet. Wer mit dabei sein will, sollte also besser schnell sein. Tickets für alle Gastspiele sind an allen Vorverkaufsstellen oder unter der Tickethotline 0180 / 500 42 22 erhältlich.

Neben den Fantastischen Vier konnten die Veranstalter kürzlich auch noch Axel Prahl mit seinem Inselorchester am 2. September und die Kleinkunstpreisträger „die feisten“ mit ihrem Programm „jetzt!“ am 31. August ins Programm aufnehmen.

Tickets sind weiterhin gültig

Wer seine Tickets aufgrund der Corona-Pandemie bereits etwas länger daheim hortet, darf beruhigt aufatmen: Alle Karten behalten selbstverständlich auch für 2022 ihre Gültigkeit.

Neben vielen anderen Festivals unterstützt das ZfR-Team nach wie vor die Aktion #behaltdeinticket – für eine weiterhin aktive Kunst- und Kulturszene und eine zukünftig positive Entwicklung der Musik- und Veranstaltungslandschaft. „Wir können uns nur von ganzem Herzen bei unseren Fans, die uns auch für 2022 treu bleiben, bedanken – auch im Namen der Künstler:innen und des gesamten Produktionsteams. Wir bescheren euch im nächsten Jahr einen magischen Moment und ein Stückchen Wiedergutmachung“, verspricht Lukas Rüger (Initiative ZfR).

Zeltfestival Ruhr 2022: Programm und Line-up

Die Auflistung hat den Stand vom 8. Oktober 2021 und wird fortlaufend ergänzt.

Fr 19.08.2022

Veranstaltung 1: Die Fantastischen Vier (neu)

Veranstaltung 2: Selig

Sa 20.08.2022

Veranstaltung 1: Johannes Oerding

Veranstaltung 2: Fischer Z

So 21.08.2022

Veranstaltung 1: Johannes Oerding

Mo 22.08.2022

Veranstaltung 1: Alvaro Soler

Veranstaltung 2: Kasalla

Di 23.08.2022

Veranstaltung 1: Torsten Sträter

Veranstaltung 2: Johann König

Veranstaltung 3: Harry G

Mi 24.08.2022

Veranstaltung 1: Torsten Sträter

Veranstaltung 2: Jochen Malmsheimer

Do 25.08.2022

Veranstaltung 1: Revolverheld

Veranstaltung 2: Querbeat

Fr 26.08.2022

Veranstaltung 1: Silbermond

Sa 27.08.2022

Veranstaltung 1: DJ Bobo

Veranstaltung 2: Fritz Kalkbrenner

So 28.08.2022

Veranstaltung 1: Gerburg Jahnke

Veranstaltung 2: Frank Goosen

Mo 29.08.2022

Veranstaltung 1: Nico Santos

Di 30.08.2022

Veranstaltung 1: Ben Zucker

Mi 31.08.2022

Veranstaltung 1: die feisten (neu)

Do 01.09.2022

Veranstaltung 1: Milow

Fr 02.09.2022

Veranstaltung 1: Adel Tawil

Veranstaltung 2: Axel Prahl + Inselorchestra (neu)

Sa 03.09.2022

Veranstaltung 1: Stoppok

So 04.09.2022

Veranstaltung 1: The BossHoss

Veranstaltung 2: Michael Mittermeier