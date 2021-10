Die Haare schleimig nach hinten gegelt, kurze Hose, Tanktop und ein auffälliges Adidas-Täschchen um den Hals: In diesem Aufzug bezahlte ein dreister Betrüger unter anderem am Montag, den 9. August mit einer unterschlagenen Bankkarte an der Tankstelle in der Schillingsrotter Straße in Köln-Rodenkirchen.

Und damit nicht genug: Im Anschluss verwendete er die gestohlenen Karten auch noch für eine Paypal-Buchung sowie zwei Geldabhebungen in Köln. Opfer der Geschichte: ein 56-jähriger Bochumer, der sein ganzes Portemonnaie samt aller Geldkarten wenige Tage zuvor verloren hatte.

Kölner Polizei fahndet nach Bankkarten-Betrüger

Da die bisherigen Ermittlungen zu keinen Ergebnissen geführt haben, fahndet die Polizei nun mit Fotos des Betrügers aus Überwachungskameras.

Wer kennt den Mann mit dem auffälligen Kleidungsstil? Sachdienliche Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Mannes nehmen die Beamten unter der Rufnummer 0221 229 – 0 oder unter [email protected]nrw.de entgegen.