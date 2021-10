Das Coronavirus breitet sich weiter aus. Auch in NRW verändert sich die Lage in kurzen Abständen. Wir zeigen euch die aktuellen Zahlen Nordrhein-Westfalens – von Gesamt- über Neuinfektionen bis hin zu Todesfällen und der 7-Tage-Inzidenz.

NRW – Corona-Inzidenz: Das sind die aktuellen Zahlen (5. Oktober 2021)

Bestätigte Corona-Infektionen (gesamt) : 963.902 (+740 gegenüber Vortag) davon genesen: 919.600

: 963.902 (+740 gegenüber Vortag) Aktuell infiziert : 26.500

: 26.500 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus : 17.867 davon neu (gegenüber Vortag): +15

: 17.867 7-Tage-Inzidenz: 51,5 (-1,3 gegenüber Vortag)

Hinweis: Bei den Zahlen handelt es sich um laborbestätigte COVID-19 Fälle in Nordrhein-Westfalen (Stand: 5. Oktober 2021, 0.00 Uhr), ausgegeben vom Gesundheitsministerium NRW.

Aktuelle Hospitalisierung in NRW

7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz : 1,40

: 1,40 Anteil von Covid-19-Patienten an verfügbaren Intensivbetten: 6,02 %

Quellen: Gesundheitsämter und DIVI-Intensivregister, Berechnung: LZG.NRW

Die 7-Tage-Inzidenz (auch Sieben-Tage-Inzidenz) zeigt die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage und wird pro 100.000 Einwohner angegeben. Sie wurde von Bund und Ländern mit Blick auf Kreise und kreisfreie Städte als maßgeblich für neue Einschränkungen in der Corona-Pandemie festgelegt. Hier gibt es einen Überblick vom Robert-Koch-Institut (RKI) über die Situation in den einzelnen Landkreisen.

NRW: Die Entwicklung der Corona-Inzidenz in den vergangenen 8 Tagen

5. Oktober: 51,5

51,5 4. Oktober: 52,9

52,9 3. Oktober: 53,7

53,7 2. Oktober: 54,2

54,2 1. Oktober: 55,9

55,9 30. September: 55,9

55,9 29. September: 53,9

53,9 28. September: 55,6

Coronavirus in NRW: Entwicklung seit Ausbruch der Pandemie

Die ersten beiden Corona-Fälle in NRW wurden am 26. Februar 2020 im Kreis Heinsberg nachgewiesen, das betroffene Ehepaar wurde in der Uniklinik Düsseldorf behandelt. Bereits am 11. März 2020 war die Grenze von 1000 Infektionen überschritten (1017), am 25. März 2020 waren es schon 10.378. Am 4. August 2020 gab es insgesamt 50.349 Fälle in Nordrhein-Westfalen, am 22. Oktober 2020 102.583 und am 2. Januar 2021 400.971. Am 8. Februar 2021 waren es erstmals mehr als 500.000 Corona-Fälle. Am 4. Mai wurde die Grenze von 750.000 Fällen überschritten.

Corona in NRW: Ansprechpartner und Hotlines

Der erste Ansprechpartner bei akuten Erkrankungen – und damit auch bei einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus –, ist immer die Hausärztin oder der Hausarzt. Das Bürgertelefon des Landes NRW ist unter der 0211 9119-1001 von montags bis freitags (8 bis 20 Uhr) und samstags und sonntags (10 bis 18 Uhr) zu erreichen, bietet jedoch keine medizinische Beratung an.

Corona-Impfung in NRW: Wo sind die Impfzentren?

Insgesamt gibt es in Nordrhein-Westfalen 53 Impfzentren – eine Liste mit allen Adressen gibt es hier. Termine werden unter der Rufnummer 0800 116117-01 oder online unter www.116117.de bei der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein vergeben. Ein Impftermin kann erst nach Erhalt des Informationsschreibens vereinbart werden.

