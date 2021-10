Beim Zusammenstoß zweier Autos in Ennepetal (NRW) sind vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 23-Jähriger und sein gleichaltriger Beifahrer krachten bei einem Überholmanöver in einen entgegenkommenden Wagen und kamen mit ihrem Auto von der Straße ab, teilte die Polizei am Samstag mit.

Der Fahrer soll am Freitagabend als letzter von drei Autos mit erhöhter Geschwindigkeit überholt haben. Aufgrund der Spurenlage und Zeugenaussagen besteht laut Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis der Anfangsverdacht, dass er an einem illegalen Rennen beteiligt gewesen sein könnte.

>> Kind wird von Auto erfasst und stirbt – Verdacht auf illegales Autorennen <<

Weil der 23-Jährige und sein Beifahrer im Fahrzeug eingeklemmt wurden, mussten sie von der Feuerwehr geborgen werden. Auch die 29 und 44 Jahre alten Insassen des entgegenkommenden Autos seien schwer verletzt worden, hieß es weiter. Die Bundesstraße 483 wurde zeitweise in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, hieß es weiter.

Das könnte dich auch interessieren: