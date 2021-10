143.336 – das ist die Zahl der Einsätze, zu denen die Feuerwehr in Düsseldorf im Jahr 2020 ausrücken musste. Das sind 10.000 Einsätze weniger als im Jahr zuvor. Der Grund ist vor allem die Pandemie.

Denn durch sie war auf den Straßen im Jahr 2020 insgesamt weniger los. Brandeinsätze und technische Hilfeleistungen sanken um bis zu zehn Prozent. Auf der anderen Seite stieg die Zahl der Krankentransporte. Am markantesten aber dürfte die Zahl der Infektionstransporte sein. Diese hat sich nämlich versechsfacht – von 2365 auf 15.221 Fahrten.

Feuerwehrdezernent Christian Zaum lobte die rund 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Geschäftsbericht für ihre Leistungen: „Die Broschüre ‚Zahlen, Daten und Fakten 2020‘ Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz zeigt die Bilanz einer schlagkräftigen, modernen und für die Zukunft gut aufgestellte Feuerwehr. Nur so war es möglich, innerhalb kürzester Zeit auf die kontinuierlichen Anpassungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu reagieren und damit einen wichtigen Beitrag bei der Bewältigung der Krise innerhalb der Landeshauptstadt zu leisten.“

Auch Feuerwehrchef David von der Lieth hob das Engagement der Angestellten hervor: „Im Rückblick auf das Jahr 2020 schätze ich als Leiter der Feuerwehr Düsseldorf besonders das persönliche Engagement aller Mitarbeitenden sowie allen Freiwilligen Feuerwehrleute in unserer Stadt. Insbesondere in Krisenzeiten, die durch die Pandemie das vergangene Jahr bereits prägte und alle in ihren einzelnen Bereichen forderte, rückt die tägliche Einsatzbereitschaft unserer Feuerwehr in den Fokus.“

Die schwierigsten Einsätze der Düsseldorfer Feuerwehr 2020: