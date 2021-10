Oktober in der schönsten Stadt am Rhein: Für Abwechslung vor der eigenen Haustüre sorgen diverse Events und Freizeit-Aktionen in Düsseldorf – natürlich unter Berücksichtigung der Corona-Auflagen. Wir verraten euch, welche Veranstaltungs-Highlights euch vom 8. bis 10. Oktober erwarten.

Event- und Veranstaltungs-Tipps für Düsseldorf 2021: Partys, Konzerte und Kirmes

Düsseldorf: Veranstaltungen am 8. Oktober 2021

Kirmes auf dem Staufenplatz

Freitag ab 14 Uhr

Ab Freitag drehen sich in Grafenberg zehn Tage lang die Karussells und das Riesenrad. Autoscooter, Geisterdorf und Co. locken genauso wie die Imbissbuden zur Stärkung. Am Freitag (15. Oktober) ist übrigens ein Feuerwerk gegen 21.45 Uhr geplant, am 17. Oktober ist dann Finale. Die Kirmes ist immer bis 22 Uhr geöffnet. Noch mehr Infos zum Volksfest auf dem Staufenplatz bekommt ihr hier.

Stadtklang am Stadtstrand

Freitag ab 19 Uhr

Junge Künstler, Newcomer und aufstrebende Talente aus und um Düsseldorf treten im Rahmen von „Stadtklang Open Air“ am Tonhallenufer auf. Los geht’s bei gutem Wetter immer ab 19 Uhr.

Diesen Freitag steht BB Thomaz auf der Bühne. Ihre Songs haben tiefgründige und ansteckende Texte, die den Zuhörer auf eine musikalische Reise mitnehmen. Der Eintritt ist frei, für die Sitzplätze müssen aufgrund der Corona-Regeln aber Tickets reserviert werden.

Opening Party in den Rudas Studios

Freitag ab 21.30 Uhr

Die lange Pause ist vorbei: Die Rudas Studios im Medienhafen feiern am 8. und 9. Oktober Wiedereröffnung. Ab 21.30 Uhr können die Nachtschwärmer dann in dem ehemaligen Filmstudio feiern. Die Betreiber setzen hier auf die 3G-Regel. Mehr Infos findet ihr hier:

