Schneeballschlachten, Schneemänner bauen, Schlittenfahren… und natürlich die Schlittschuhe schnüren und ab auf’s Eis! Letzteres gehört zum Winter dazu wie Glühwein und Lebkuchen, weswegen wir uns für euch auf die Suche nach einigen der schönsten und spektakulärsten Eislaufbahnen im Sektor gemacht haben. Dabei schlingern wir vom hohen Norden (Münster) über das Ruhrgebiet und das rheinische Land – natürlich inklusive Düsseldorf und Köln – bis nach Bonn. Oder kurz: Hier findet garantiert jeder die passende Schlittschuhbahn!

Bei der Auswahl haben wir uns auf die wortwörtlich „coolsten“ Bahnen unter freiem Himmel konzentriert, denn eingebettet in Marktplätze und Parks macht Open-Air-Schlittschuhlaufen einfach nochmal doppelt so viel Spaß. Von den düsteren und engen Eissporthallen konnten uns leider nur wenige begeistern – zu heruntergekommen und verwahrlost sind viele Locations im Sektor.

Nachfolgend listen wir die gezeigten Eislaufbahnen nach Städten alphabetisch auf und liefern euch alle nötigen Infos zum hemmungslosen Spaß auf dem Eis.

Schlittschuhlaufen in Bochum

EisSalon Ruhr

Aus Bochum gibt es noch keine Infos zur aktuellen Saison. Wir halten euch auf dem Laufenden!

In der Saison 2019/2020 gehörte der EisSalon Ruhr in der Jahrhunderthalle im Bochumer Westpark zu den absoluten Highlights in NRW. Seit Corona ist es still um die beliebte Eisfläche geworden, im Oktober 2021 gibt es auf den offiziellen Seiten und den sozialen Medien noch kein Lebenszeichen.

Preise: 2019 zahlten Erwachsene 7 Euro, Kinder bis 12 Jahre 5 Euro. Für die Schlittschuhleihe wurden nochmal 5 Euro fällig.

Öffnungszeiten: 2019 war der EisSalon Ruhr sonntags bis mittwochs von 10 Uhr bis 20 Uhr, und donnerstags bis samstags bis 22 Uhr geöffnet. Am 24., 25. und 31. Dezember blieb der EisSalon geschlossen.

Adresse: Jahrhunderthalle Bochum, An der Jahrhunderthalle 1, 44793 Bochum

Schlittschuhlaufen in Bonn

Bonn Ice

Gute Nachrichten gibt es aus Bonn: Die Eisbahnsaison am Stadtgarten beginnt am 18. November 2021 um 17 Uhr und endet am 16. Januar 2022 um 21 Uhr.

Eine 1300 Quadratmeter große Eisfläche und romantische Weihnachtsbeleuchtung laden zum munteren Eislaufen ein. Toll: Das Areal ist beinahe komplett überdacht, was den Spaß auch bei weniger weihnachtlicher Witterung garantieren soll. Und an der 20 Meter langen Eisbar könnt ihr euch gleich mit leckerem Glühwein versorgen.

Wer auf „Eisstockschießen“ steht, darf sich ebenfalls freuen: Das Buchungsportal für die Eisstockbahnen ist bereits freigeschaltet und ab sofort können die Eisstockbahnen online gebucht werden.

Öffnungszeiten: Die Bahn ist sonntags bis donnerstags von 10 bis 21 Uhr, sowie freitags und samstags bis 22 Uhr geöffnet. An Heiligabend dürft ihr euch von 10 bis 16 Uhr auf das Eis wagen, am ersten und zweiten Weihnachtstag von 12 bis 21 Uhr. Sogar an Silvester und an Neujahr hat die Eisbahn geöffnet: An Silvester von 10 bis 18 Uhr und an Neujahr von 12 bis 21 Uhr.

Eintrittspreise: Kinder bis einschließlich 3 Jahre haben freien Eintritt, bis einschließlich 11 Jahre werden 4 Euro für das „2 Stunden Ticket“ fällig. Jugendliche und Erwachsene zahlen 6 Euro. Zehner- und Saisonkarten sind ebenfalls erhältlich.

Adresse: Bonn Ice, Eisbahn am Stadtgarten, direkt neben Hofgarten und dem Koblenzer Tor in Bonn.

Schlittschuhlaufen in Dorsten

Dreams on Ice

Leider gibt es auch beim beliebten „Dreams on Ice“-Event noch keine Neuigkeiten bezüglich der Saison 2021/2022. Wir halten euch auf dem Laufenden.

In die Dorstener Altstadt lockt traditionell nicht nur der Katharinenmarkt, sondern auch die 350 Quadratmeter große Eisbahn die Besucher aus nah und fern an. Das große Eisstockschieß-Turnier ist DAS Highlight in Dorsten – und weit über die Grenzen hinaus, denn es gilt tatsächlich als das größte Hobby-Eisstockturnier Deutschlands! In der Saison 2019 traten 268 Mannschaften mit weit über 1500 Teilnehmern gegeneinander an.

Öffnungszeiten: Zuletzt war „Dreams on Ice“ täglich von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet, Heiligabend von 10 bis 14 Uhr, am 1. und 2. Weihnachtstag von 13 bis 18.30 Uhr. Ab 19 Uhr (montags bis samstags): Eisstockschießen!

Eintrittspreise: Die Preise zuletzt: Tageskarte ab 3 Euro, Schlittschuhverleih 3,50 Euro.

Schlittschuhlaufen in Dortmund

Eishalle Wischlingen

In der Eishalle Wischlingen steht der Saisonstart für 2021 bereits fest: Los geht es am 29. Oktober (Laufzeit von 19.30 bis 21.30 Uhr)!

Die Eishalle Wischlingen liegt gleich neben dem Solebad im Revierpark und ist hervorragend mit dem Auto zu erreichen. Der Clou der Eishalle: Zwei höhenversetzte Eisflächen sind mit Auf- und Abfahrrampen verbunden und ermöglichen ein ganz neues Eislauferlebnis. Hinzu kommen eine aufwendige Lightshow und musikalische Untermalung – so wird der Abend zu etwas ganz besonderem.

Öffnungszeiten: Sind so kompliziert, dass wir uns die Auflistung hier sparen. 😉 Schaut mal hier vorbei!

Eintrittspreise: 4,50 Euro für eine Einzelkarte, tagsüber für Kinder bis 17 Jahre nur 3 Euro. Der Schlittschuhverleih kostet euch 5 Euro.

Schlittschuhlaufen in Duisburg

Eislaufbahn auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt

Zur großen Eislaufbahn auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt gibt es aktuell noch keine Infos. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Keine Lust mehr auf Weihnachtsshopping? Dann solltet ihr mal eine kleine Runde über die Stadtwerke Eislaufbahn am Duisburger Weihnachtsmarkt drehen! 400 Quadratmeter ist die Bahn groß und findet sich gleich am Kuhtor – stilecht komplett unter freiem Himmel!

2019 war die Eislaufbahn auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt vom 14. November bis zum 30. Dezember geöffnet.

Öffnungszeiten: 2019 war die Eislaufbahn montags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr geöffnet, freitags und samstags bis 22 Uhr und sonntags von 13 bis 21 Uhr.

Eintrittspreise: 2019 wurden für zwei Stunden 4 Euro fällig, Kinder bis 6 Jahre zahlten nur 2 Euro. Schlittschuhe konnten für 4 Euro geliehen werden.

Schlittschuhlaufen in Düsseldorf

Winterwelt „Kö on Ice“ am Corneliusplatz

Die Winterwelt öffnet ihre Pforten am Freitag, 12. November 2021. Danach sind die Eisbahn und die angrenzende Gastronomie bis zum 16. Januar 2022 täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet, freitags und samstags bis 22 Uhr.

Es ist DAS Highlight im Herzen von Düsseldorf: Die größte und schönste Eisbahn der Stadt findet sich auf der Kö, gleich vor der Galeria am Corneliusplatz. Stolze 1700 Quadratmeter ist die Bahn groß – mittendrin eingebettet ist der Corneliusbrunnen. Neben der Eisbahn und der naheliegenden Kö erwarten euch vor Ort noch eine zweistöckige Almhütte sowie einige Weihnachtsbuden zum Stöbern, Shoppen und Schmausen.

Öffnungszeiten: Öffentliche Laufzeiten sind von 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags bis 22 Uhr.

Eintrittspreise: Das Tagesticket für Erwachsene kostet euch 7,50 Euro, Kinder (unter 11 Jahre) zahlen 5 Euro. Wer öfters unterwegs ist, kann sich 5er und 10er Karten kaufen und dabei einige Euros sparen. Schlittschuhe können vor Ort für 5 Euro ausgeliehen werden.

Schlittschuhlaufen am Flughafen – „Airport on Ice“

Zuletzt fand das Schlittschuhlaufen am Flughafen in der Saison 2019/2020 statt. Ob es 2021 nochmal eine Wiederholung geben wird, steht aktuell noch nicht fest.

Auf Kufen durch die Adventszeit: Vom 30. November bis zum 5. Januar 2020 durftet ihr zuletzt auch am Düsseldorf Airport die Schlittschuhe umschnallen. Die Shops vor Ort boten zudem zahlreiche Rabatt-Aktionen an.

Der Clou: Bei „Airport on Ice“ konnten die Kufenkünstler vollkommen kostenfrei ihre Runden drehen. Entweder mit eigenen Schlittschuhen oder kostenfreien Leihschuhen. Die Eisbahn war freitags von 17 bis 21 Uhr geöffnet – dann fand bei rockig-weihnachtlichen Klängen und bunten Lichtern die Eisdisco statt. Samstags und sonntags durfte man zwischen 11 und 19 Uhr Uhr durchs Terminal gleiten.

Schlittschuhlaufen in Essen

Eisbahn Kokerei Zollverein in Essen

Die Kokerei wird vom 4. Dezember 2021 bis zum 9. Januar 2022 wieder zur wundervollen Kulisse für die Zollverein-Eisbahn.

Das schillernde Highlight im Ruhrgebiet und wohl deutschlandweit einzigartig: Auf der Eisbahn Kokerei Zollverein könnt ihr in grandioser und toll beleuchteter Industriekulisse vorbei an den stillgelegten Koksöfen über das Eis schlittern und Pirouetten drehen. Kein Wunder also, dass diese Eisbahn bei vielen Schlittschuh-Fans auf dem ersten Platz landet: Schöner lässt es sich nicht über das Eis rutschen!

Neben der 150 Meter langen und 1800 Quadratmeter großen Eisfläche erwartet euch ein gemütliches Winterdorf, welches zur Stärkung heiße Getränke und leckere Snacks serviert. Und wem die „normalen“ Lichter der Eisbahn noch immer nicht genug sind, der sollte mal bei der „Eisdisco“ vorbeischlittern: Dann dreht das Lichtermeer nochmal ordentlich auf und ihr werdet von 20 bis 24 Uhr auch musikalisch beschallt. Herrlich!

Die Saison startet am 4. Dezember 2021 und läuft bis zum 9. Januar 2022. Die Eisdisco ist aktuell für den 1. Dezember 2021 und 8. Januar 2022 geplant und läuft dann von 20 Uhr bis Mitternacht.

Öffnungszeiten: Montags bis freitags von 15 bis 20 Uhr, samstags bis 22 Uhr und sonntags von 10 bis 20 Uhr. In den Schulferien ist täglich schon ab 10 Uhr geöffnet. Bei schlechter Witterung kann die Eisbahn geschlossen sein.

Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 6 Euro, Schüler, Azubis und Studenten nur 4 Euro für vier Stunden Aufenthalt auf dem Eis.

Adresse: Stiftung Zollverein, Gelsenkirchener Straße 181, 45309 Essen

Essen On Ice am Kennedyplatz

Eine Fortsetzung von „Essen On Ice“ auf dem Kennedyplatz wurde noch nicht bestätigt. Im Gegensatz zu den meisten anderen Eisbahnen eröffnete die rund 1000 Quadratmeter große Eisbahn aber auch schon vor Corona später als die Konkurrenz. Zuletzt fand das Event vom 17. Januar bis 8. März 2020 statt.

Die Essener Lichtwochen hingegen starten am 31. Oktober und laufen bis zum 8. Januar 2022 – inklusive Riesenrad, beleuchteter Tierskulpturen und zahlreichen Buden in der Innenstadt.

Öffnungszeiten: noch nicht bekannt

Eintrittspreise: noch nicht bekannt

Adresse: Kennedyplatz 1, 45127 Essen

Schlittschuhlaufen in Hamm

Eiszauber am Marktplatz

Süß: Neben dem traditionellen Weihnachtsmarkt lockt auch eine mobile Eisbahn nach Hamm. Die ist mit 375 Quadratmetern zwar nicht besonders groß, hat aber durchaus ihren ganz eigenen Charme. Los geht’s hier am 22. November 2021!

Öffnungszeiten: Täglich von 12 bis 19 Uhr, sonntags bis 20 Uhr.

Eintrittspreise: Läppische 3 Euro ohne zeitliche Begrenzung, eine Familienkarte kostet nur 9 Euro. Schlittschuhe können für 3 Euro geliehen werden.

Schlittschuhlaufen in Köln

Heinzels Wintermärchen am Heumarkt

Noch ein Klassiker unter den Eislaufbahnen in NRW: Heinzels Wintermärchen bietet euch eine große Eisfläche am Heumarkt in unmittelbarer Nähe zum Kölner Dom. Los geht es am 22. November 2021, die letzte Möglichkeit gibt es am 9. Januar 2022.

Als Besonderheit lockt hier auch regelmäßig ein Programm zur Eisbahn. Ob spektakulärer Eistanz, Live-Musik, Gaukler und Künstler – in „Heinzels Wintermärchen“ sind besondere Erlebnisse garantiert.

Öffnungszeiten: Täglich von 11 bis 22 Uhr, ab 26. Dezember von 11 bis 21 Uhr. An Heiligabend und am 1. Weihnachtstag hat die Eisbahn geschlossen.

Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 7 Euro, Kinder (5 bis 12 Jahre) 5,50 Euro. Schlittschuhe gibt es für 5,50 Euro.

Schlittschuhlaufen in Münster

Eisbahn am Germania Campus

Das letzte Lebenszeichen der „Winterzeit am Germania Campus Münster“ hofft nach dem Ausfall im vergangenen Corona-Jahr auf eine Wiedereröffnung Ende 2021. Wir drücken die Daumen und halten euch auf dem Laufenden!

Mit 700 Quadratmetern erstaunlich groß fällt die Eisbahn am Germania Campus in Münster aus. Gut, die Umgebung mag auf den ersten Blick nicht ganz so romantisch sein (Fitness-Center und Imbissladen), aber man will sich ja nicht beklagen. Gute Musik, tolle Beleuchtung und das Schlittschuhfahren unter dem freien Himmel entschädigen schnell dafür.

2019 ging es am 29. November los, danach hatte die Eisbahn bis zum 16. Februar 2020 geöffnet.

Öffnungszeiten: 2019 zuletzt montag bis donnerstags von 14 bis 20 Uhr, freitags und samstags von 12 bis 22 Uhr, sonntags von 10 bis 20 Uhr.

Eintrittspreise: 2019 zahlten Kinder bis 12 Jahre 3 Euro, Schüler und Studenten 4 Euro und Erwachsene 5 Euro. Schlittschuhe gab es für 4 Euro.

„Winterzeit am Germania Campus Münster“ auf Facebook

Schlittschuhlaufen in Recklinghausen

Eisbahn am Rathausplatz

Auch aus Recklinghausen gibt es für die Saison 2021/2022 noch keine Neuigkeiten. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Gleich neben dem Riesenrad am Rathausplatz findet ihr die 450 Quadratmeter große und überdachte Eisbahn.

Öffnungszeiten: 2019 fand das Eislaufen in Recklinghausen vom 26. November bis zum 5. Januar 2020 statt. Öffnungszeiten waren von Montag bis Donnerstag von 15 bis 21 Uhr, Freitag 15 bis 22 Uhr, Samstag 12 bis 22 Uhr, Sonntag 12 bis 21 Uhr.

Eintrittspreise: Kinder zahlten zur letzten Saison noch 3 Euro, Erwachsene 4 Euro. Schlittschuhe gab es für 3,50 Euro.

Schlittschuhlaufen in Remscheid

Remscheider Wintertreff am Theodor-Heuss-Platz

Gute Nachrichten aus Remscheid: Der beliebte Wintertreff soll Ende 2021 wieder stattfinden! Los geht es am 12. November, Schluss ist am 23. Dezember 2021.

600 Quadratmeter Natureis unter freiem Himmel mit zwei Extraflächen für das beliebte Eisstockschießen bietet euch die Eislaufbahn am Remscheider Weihnachtsmarkt.

Öffnungszeiten: Die Eislaufbahn hat vom 12. November bis zum 23. Dezember täglich von 11 bis 20 Uhr, freitags und samstags sogar bis 22 Uhr geöffnet.

Eintrittspreise: Kinder bis 12 Jahre zahlen 4 Euro, Jugendliche und Erwachsene 5 Euro. Schlittschuhe gibt es für 4 Euro.

