Ob mobiler oder Standort-Blitzer – einmal in Gedanken vertieft, rast man schneller in die Radarfalle der Behörden als man gucken kann. Die Folgen: saftige Bußgelder und/oder Fahrverbote. Das braucht nun wirklich niemand. Darum zeigen wir euch, wo die Stadt Köln und die Polizei in dieser Woche blitzen.

Aber Vorsicht: Zusätzlich zu den offiziell angekündigten Radarfallen von Stadt und Polizei kann es auch noch zu spontanen Blitzaktionen des Ordnungsamtes kommen.

>> Köln: So wird das Wetter in den nächsten Tagen <<

Köln: Blitzer-Überblick vom 6. bis 10. Oktober 2021

Mittwoch, 6. Oktober

Porz, Poststraße

Esch/Auweiler, Auweilerstraße

Meschenich, Engeldorfer Straße

Vingst, Nobelstraße

Weidenpesch, Neusser Straße

Junkersdorf, Horbeller Straße

Dellbrück, Bensberger Marktweg

Auweiler, Auweilerweg

Donnerstag, 7. Oktober

Urbach, Gronaustraße

Esch/Auweiler, Orrer Straße

Brück, Pohlstadtsweg

Buchheim, Alte Wipperfürther Straße

Ehrenfeld, Weinsbergstraße

Altstadt-Süd, Severinsbrücke

Dellbrück, Bergisch-Gladbacher-Straße

Höhenberg, Frankfurter Straße

Freitag, 8. Oktober

Zündorf, Schmittgasse

Heimersdorf, Volkhovener Weg

Merheim, Broichstraße

Neustadt/Süd, Alteburger Straße

Riehl, Amsterdamer Straße

Müngersdorf, Aachener Straße

Vingst, Vingster Ring

Neustadt-Süd, Sachsenring

Samstag, 9. Oktober

keine bekannten Kontrollen in Köln

Sonntag, 10. Oktober

keine bekannten Kontrollen in Köln

>> Gratis und günstig parken in Köln: Die besten Parkhäuser vom Dom bis ins Belgische <<

Neben den mobilen Radarfallen gibt es aber auch noch stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsstandorte in Köln. Wir zeigen euch hier die Standorte, an denen ständig geblitzt wird.

Köln: An diesen Stellen wird immer geblitzt

Aachener Straße

Höhe Aachener Weiher in beide Fahrtrichtungen

Höhe Aachener Weiher in beide Fahrtrichtungen Deutz, Auenweg

in Fahrtrichtung Deutz auf Höhe Hausnummer 173

in Fahrtrichtung Deutz auf Höhe Hausnummer 173 Deutz, Auenweg

in Fahrtrichtung Mühlheim gegenüber der Hausnummer 173

in Fahrtrichtung Mühlheim gegenüber der Hausnummer 173 Bilderstöckchen, Escher Straße

ein drehbarer Starenkasten auf Höhe der Grundschule Osterather Straße

ein drehbarer Starenkasten auf Höhe der Grundschule Osterather Straße Brück, Brücker Mauspfad

Höhe Autobahnbrücke in Fahrtrichtung Porz

Höhe Autobahnbrücke in Fahrtrichtung Porz Chorweiler, Willi-Suth-Allee

in Fahrtrichtung Bezirkssportanlage

in Fahrtrichtung Bezirkssportanlage Chorweiler, Willi-Suth-Allee

in Fahrtrichtung Autobahn A57

in Fahrtrichtung Autobahn A57 Innenstadt, Hansaring

in Fahrtrichtung Ebertplatz auf Höhe der Hausnummer 52

in Fahrtrichtung Ebertplatz auf Höhe der Hausnummer 52 Höhenberg, B55a

Höhe Auffahrt Frankfurter Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts, vor Tunnel

Höhe Auffahrt Frankfurter Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts, vor Tunnel Höhenhaus, Honschaftsstraße

an der Gemeinschaftsgrundschule in Fahrtrichtung Am Pfropfbusch

an der Gemeinschaftsgrundschule in Fahrtrichtung Am Pfropfbusch Holweide, Neufelder Straße

beim Krankenhaus in Fahrtrichtung Schwabstraße

beim Krankenhaus in Fahrtrichtung Schwabstraße Holweide, Bergisch Gladbacher Straße

in Höhe Honschaftsstraße in Fahrtrichtung Mülheim

in Höhe Honschaftsstraße in Fahrtrichtung Mülheim Godorf, Godorfer Hauptstraße

in Höhe Otto-Hahn-Straße in Fahrtrichtung Godorf

in Höhe Otto-Hahn-Straße in Fahrtrichtung Godorf Innere Kanalstraße

Höhe Escher Straße/Hornstraße in Fahrtrichtung Ehrenfeld

Höhe Escher Straße/Hornstraße in Fahrtrichtung Ehrenfeld Innere Kanalstraße

Höhe Escher Straße/Hornstraße in Fahrtrichtung Zoobrücke

Höhe Escher Straße/Hornstraße in Fahrtrichtung Zoobrücke Innere Kanalstraße

ein drehbarer Starenkasten Höhe Finanzamt Köln-Nord

ein drehbarer Starenkasten Höhe Finanzamt Köln-Nord Innere Kanalstraße

Höhe Lentstraße in Fahrtrichtung Zoobrücke

Höhe Lentstraße in Fahrtrichtung Zoobrücke Innenstadt, Kaiser-Wilhelm-Ring

in Fahrtrichtung Rudolfplatz auf Höhe der Hausnummern 17-21

in Fahrtrichtung Rudolfplatz auf Höhe der Hausnummern 17-21 Innenstadt, Kaiser-Wilhelm-Ring

in Fahrtrichtung Ebertplatz auf Höhe der Hausnummern 27-29

in Fahrtrichtung Ebertplatz auf Höhe der Hausnummern 27-29 Kalk, B55a

Höhe Auffahrt Waldecker Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts

Höhe Auffahrt Waldecker Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts Kalk, B55a

Höhe Solinger Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts

Höhe Solinger Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts Müngersdorf, Wendelinstraße

an der Gemeinschaftsgrundschule in Fahrtrichtung Vitalisstraße

an der Gemeinschaftsgrundschule in Fahrtrichtung Vitalisstraße Neubrück, Europaring

an der Gemeinschaftsgrundschule in Fahrtrichtung Ernst-Reuter-Straße

an der Gemeinschaftsgrundschule in Fahrtrichtung Ernst-Reuter-Straße Raderthal, Raderthalgürtel

an der Gesamtschule in Fahrtrichtung Vorgebirgstraße

an der Gesamtschule in Fahrtrichtung Vorgebirgstraße Riehl, Riehler Straße

Kreuzung Riehler Straße / Amsterdamer Straße / Elsa-Brändtström-Straße

Kreuzung Riehler Straße / Amsterdamer Straße / Elsa-Brändtström-Straße Riehl, An der Schanz

vor Haus 2 in Fahrtrichtung Norden

vor Haus 2 in Fahrtrichtung Norden Riehl, Boltensternstraße

beim Zentrum für Senioren und Behinderte, Fahrtrichtung Barbarastraße

beim Zentrum für Senioren und Behinderte, Fahrtrichtung Barbarastraße Riehl, Boltensternstraße

beim Zentrum für Senioren und Behinderte, Fahrtrichtung An der Schanz

beim Zentrum für Senioren und Behinderte, Fahrtrichtung An der Schanz Severinsbrücke

vor dem Kurvenbereich in Fahrtrichtung Deutz

vor dem Kurvenbereich in Fahrtrichtung Deutz Vogelsang

Grundschule Vogelsanger Straße in Fahrtrichtung Bickendorf

Grundschule Vogelsanger Straße in Fahrtrichtung Bickendorf Zollstock, Militärringstraße

Höhe Am Eifeltor, in Fahrtrichtung Brühler Straße

Höhe Am Eifeltor, in Fahrtrichtung Brühler Straße Zoobrücke

Höhe Auffahrt Amsterdamerstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts

Höhe Auffahrt Amsterdamerstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts Zoobrücke

Höhe Auenweg in Fahrtrichtung stadtauswärts

Höhe Auenweg in Fahrtrichtung stadtauswärts Zoobrücke

Höhe Auenweg in Fahrtrichtung stadteinwärts

Höhe Auenweg in Fahrtrichtung stadteinwärts Zoobrücke

Strommitte in Fahrtrichtung stadtauswärts

Strommitte in Fahrtrichtung stadtauswärts Zoobrücke

Strommitte in Fahrtrichtung stadteinwärts

>> Und bzw. auch in Düsseldorf unterwegs? Hier wird aktuell in der NRW-Landeshauptstadt geblitzt <<