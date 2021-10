Die Flutkatastrophe im Süden von NRW hat unter anderem Teile der A1/A61 zerstört. Die Folge: Die Fahrbahn sackte ab. Am Wiederaufbau der Anschlussstelle bei Erftstadt wurde bis jetzt auf Hochtouren gearbeitet. Immerhin: Auf der Autobahn 61 (A61) kann seit einigen Tagen zumindest in Richtung Süden, also an Erfstadt vorbei, wieder gefahren werden.

A1/A61 bei Erftstadt: Anschlussstelle bleibt gesperrt – aus diesem Grund

Doch die Anschlussstelle Erftstadt an der A1/A61 bleibt voraussichtlich noch bis Ende Oktober gesperrt. Grund: Letzte Teile der Fahrbahn müssen noch repariert werden. „Aufgrund der massiven Schäden an der B265 kann hier aktuell kein Verkehr fahren“, heißt es von der Autobahn GmbH.