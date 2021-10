Es war gegen 12.15 Uhr, als ein 18 Jahre alter Autofahrer in Vettweiß (Kreis Düren) mit seinem Wagen gegen einen Baum fuhr und starb.

Auf der L264 aus Sievernich kommend in Fahrtrichtung Kelz, kam der junge Mann aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Trotz einer versuchten Wiederbelebung des Rettungsdienstes starb der 18-Jährige an der Unfallstelle. Infolge des Unfalls blieb die L264 für drei Stunden gesperrt.

