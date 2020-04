Pornos made in Germany sind in Deutschland sehr beliebt. Die Top-Suchbegriffe auf deutschen Pornoseiten lauten seit Jahren „german“ oder „deutsch“ – deutsche User befriedigen sich wohl gerne selbst zu Sexfilmen in der Muttersprache. Ein Grund für uns, euch 25 deutsche Pornodarstellerinnen zu zeigen, die ihr unbedingt kennen solltet.

Die Geschmäcker sind natürlich immer verschieden, das ist bei Pornofilmen und ihren Darstellerinnen nicht anders. Wir stellen euch in diesem Artikel 25 beliebte deutsche Pornostars vor, auf die ihr zwangsläufig bei der Suche nach „german“ oder „deutsch“ auf Seiten wie „PornHub“ und Co. stoßt. Spoiler: Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Lucy Cat

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Lucy Cat ist wahrlich kein Geheimtipp in der Porno-Branche. Lucy Cat ist wahrscheinlich die beliebteste deutsche Pornodarstellerin der Gegenwart. Fast eine Million Abonnenten auf Instagram können nicht irren.

Lexy Roxx

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Auch Lexy Roxx ist mittlerweile eine gute alte Bekannte auf Porno-Portalen. Ihr Markenzeichen: ihre feuerroten Haare.

Schnuggie91

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Schnuggie91 – wer auf ein unschuldiges blondes Mädchen steht, die es faustdick hinter den Ohren hat, ist bei der Schönheit aus Norddeutschland mit dem Hang zum Analsex genau richtig.

Kathi Rocks

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Kathi Rocks startet durch. Die tätowierte Blondine mag es gerne hart und schaffte mit Szenen an der Seite von Porno-Legende Egon Kowalski den Durchbruch.

CamAngel

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

CamAngel – diese junge Frau dreht Pornos und verdient ihr Geld vor der Web-Cam. Im Laufe der Zeit sind ihre Brüste deutlich größer geworden. Keine ganz ungewöhnliche Entwicklung im Leben einer Darstellerin.

Fiona Fuchs

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Fiona Fuchs begeistert ihre Fans durch ihre Natürlichkeit. Ihre Videos entstehen fast ausschließlich in den eigenen vier Wänden. Nicht unüblich für so genannte Amateure.

Anny Aurora

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Anny Aurora kommt aus Köln und tritt in ihren Filmchen erfolgreich den Beweis an, dass Rheinländerinnen mal so gar nicht schüchtern sind.

Dirty Tina

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Wer auf reifere Frauen steht, dürfte bei Dirty Tina auf seine Kosten kommen. Sie ist zwar schon etwas älter als die meisten ihrer Kolleginnen, aber ihr Körper ist immer noch in Top-Form.

Aische Pervers

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Aische Pervers ist schon ein Star der Szene. Bekannt wurde sie durch ihre Pornos mitten auf dem Oktoberfest in München. Der Polizei gefiel damals nicht, was sie sah.

Lena Nitro

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Lena Nitro ist in Berlin geboren, wohnt im Rheinland und ist Fan von Borussia Dortmund. Oft posiert sie im BVB-Trikot. Manchmal auch ausschließlich im schwarz-gelben Dress. Einen Fehler muss ja jedem Menschen zugestanden werden.

Merry4Fun

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Merry4Fun ist offensichtlich keine Frühaufsteherin, wie das obige Posting beweist. Und dennoch sieht sie schon am frühen Morgen fantastisch aus.

Lara Cumkitten

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Lara Cumkitten steht derweil offensichtlich auf süßen Brotaufstrich und Eier zum Frühstück.

Texas Patti

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Texas Patti gehört zu den Klassikern unter den Darstellerinnen. Sie wurde 1982 geboren und dreht seit 2012 Pornos. Ursprünglich arbeitete sie als Zahnarzthelferin, verlor aber ihren Job als ihr schlüpfriges Hobby bekannt wurde.

RoxxyX

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

RoxxyX ist eines der erfolgreichsten Tattoomodels der Erotikbranche. In ihrem Regal im Wohnzimmer finden sich bereits mehrere Venus Awards.

Mareike Fox

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Mareike Fox steht nicht nur auf die eigenen heißen Kurven, sondern auch auf schnelle Autos wie ein Blick auf ihr Instagram-Profil verrät.

Anni Angel

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Die rothaarige Darstellerin wurde 1991 geboren. Anni Angel kommt aus Schleswig-Holstein, ist heute auf er ganzen Welt zu Hause.

Jolee love

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Jolee Love hatte schon das Vergnügen, die Brüste von TV-Nacktsternchen Micaela Schäfer einzuölen. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Noch nicht mal aus der Pornobranche.

Lilly Lil

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

„Webcam Girl und deutscher Amateur Porno Teen. Erotik von Nebenan und ganz private Filme und private Fotos. Sei Teil meines Lebens. :)“, so lautet ihre Beschreibung auf ihrem Twitter-Profil. Noch Fragen?

Lullu Gun

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Lullu Gun kommt aus Berlin und hat die Porno-Szene im Sturm erobert. Die zierliche Brünette hat schon diverse Awards gewonnen und ist mittlerweile auch international aktiv.

Hanna Secret

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Aus ihren Hobbys macht Hanna Secret kein großes Geheimnis. Sie steht auf Tattoos und Fitness. Beides in der Szene kein Alleinstellungsmerkmal, aber durchaus hilfreich.

Daynia

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Es gab mal eine Zeit, in der war Daynia beruflich noch zugeknöpft unterwegs. Sie arbeitete als Vorstandssekretärin in einem Event-Unternehmen als sie ihren ersten Porno drehte. Ihr Chef kam dahinter und stellte sie vor die Wahl. Das Ergebnis kennt ihr alle.

Meli Deluxe

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Meli Deluxe steht auf Lack und Latex. Oder sie denkt, dass ihr Hintern in solchen Hosen am besten zur Geltung kommt. Unrecht hat sie damit jedenfalls nicht.

Cat-Coxx

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Auch Cat-Coxx ist ein beliebtes Tattoo-Model aus der Erotikbranche mit einer wachsenden Fan-Base.

Tatyana Young

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Tatyana Young ist besonders als Camgirl erfolgreich. Doch auch als Darstellerin hat sich das Curvymodel einen Namen gemacht. Den Lehrerin-Look hat sie jedenfalls drauf.

BibiXXX

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

BibiXXX kommt aus Hamburg und ist Vegetarierin. In ihren Filmen ist davon jedoch nichts zu sehen.

Diese 25 Pornodarstellerin aus Deutschland werdet ihr in Zukunft mit Sicherheit nicht mehr vergessen. Doch es gibt auch noch andere heiße Trends auf diversen Pornoseiten. Sind euch zum Beispiel auch in letzter Zeit immer mehr Pornostars begegnet, die ihr Gesicht nicht zeigen? Also nie? Hier haben wir 10 Pornostars ohne Gesicht für euch zusammengestellt.