Köln

Zur Freude Kölner Straßenbahn-Nutzer: KVB ergreift neue Hitzeschutzmaßnahme

30. Juni 2023

Im Sommer kann es in den Kölner Straßenbahnen mitunter ganz schön warm werden. Nicht jede Bahn verfügt über eine Klimaanlage. Mit einer besonderen Maßnahme will die KVB die Temperatur in den Waggons jetzt senken.