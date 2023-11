XXL-Straßenbahn für Köln? Längste Bahn im ÖPNV soll getestet werden

Um die Kapazitäten im öffentlichen Nahverkehr in Köln weiter auszubauen, möchte die ortsansässige CDU nun eine Testphase für neue Straßenbahnen in die Wege leiten. Diese sieht vor, dass auf der Linie 1 zwischen Weiden-West und Bensberg (Ost-West-Achse) längere Wagen eingesetzt werden.

Eine Taktverdichtung, welche die Bahnen frequentierter fahren lassen würde, ist laut den Kölner Verkehrsbetrieben (KVB) nicht möglich. Das liege daran, dass auf den gleichen Gleisen auch die Linien 7 und 9 fahren. Die bisher 60 Meter langen Straßenbahnen sollen daher einen zusätzlichen Wagon erhalten. In den dann 90 Meter langen Bahnen sollen rund 50 Prozent mehr Fahrgäste mitfahren können.

Kölner CDU und Volt stellen Antrag auf Testphase

Zusammen mit der Partei Volt hat die Kölner CDU in einem Verkehrsausschluss am 21. November einen Testlauf der XXL-Straßenbahnen beantragt. Laut der CDU gäbe es im ÖPNV „keine vergleichbare Situation […], in der 90 Meter lange Bahnen in einem dichten Takt durch Innenstädte fahren.“ Für Teresa De Bellis-Olinger, verkehrspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, ist ein Probelauf daher essenziell. „Ein Testlauf mit 90-Meter-Bahnen kann und soll dafür wichtige Erkenntnisse liefern“, sagt sie.

Der Antrag der Parteien sieht vor, dass die KVB den Testbetrieb auf der Strecke zwischen Neumarkt und Wendeschleife Höhe Aachener Weiher durchführt. Die Ergebnisse des Testlaufs sollen dabei dokumentiert und die Erkenntnisse auf den gesamten innerstädtischen Verkehr ausgewertet werden. Zu diesem gehören Radfahrer, Fußgänger sowie der übrige ÖPNV und der Querverkehr.

Bereits 2018 wurde dieser Ausbau der Ost-West-Achse vom Rat beschlossen, 2019 hat er die Stadt Köln und die KVB mit der Planung für die Innenstadt beauftragt. Laut Angaben der Stadt sollen dafür die 34 Haltestellen an der Linie 1 umgebaut werden. Die Bauarbeiten für dieses Vorhaben sollen je nach den Genehmigungsphasen Mitte 2026 oder 2027 beginnen.