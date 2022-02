Wochenend-Tipps: Drinks, Ausstellungen, Märkte – das ist los in Köln

Dezember in der schönsten Stadt am Rhein: Für Abwechslung vor der eigenen Haustüre sorgen diverse Events und Freizeit-Aktionen in Köln (NRW) – natürlich unter Berücksichtigung der Corona-Auflagen. Wir verraten euch, welche Veranstaltungs-Highlights euch vom 4. bis zum 6. Februar 2022 in Köln erwarten. Tonight News zeigt euch auch, was unter der Woche in Köln geht.

Event- und Veranstaltungs-Tipps für Köln

Köln: Veranstaltungen am 4. Februar

Fünfzehnminuten

Freitag ab 19 Uhr

Die Tanzfaktur und die studiobühneköln öffnen am Freitagabend ihre Bühnen für Performances, Tanz, Kurzfilme, Konzerte und Lesungen von Nachwuchskünstlern aus Köln und NRW. Jeder Künstler hat 15 Minuten Zeit, sein Werk vorzustellen. Der Eintritt ist frei.

Christian Sands

Freitag ab 21.30 Uhr

Im King Georg am Ebertplatz könnt ihr euch am Freitagabend von den Klängen des Jazzpianisten Christian Sands ins Wochenende treiben lassen. Der Eintritt kostet 24 Euro.

„Stranger than fiction“

Freitag

Am Wochenende findet sowohl im Filmhaus als auch in der Filmpalette das Dokumentarfilmfestival „Stranger than fiction“ statt. Hier geht es zum Programm.

Köln: Veranstaltungen am 5. Februar 2022

„The city and the woman“

Samstag ab 12 Uhr

Charlotte Trossbach feiert am Samstag ihre Vernissage zur Ausstellung „The city and the woman“ in der Galerie Bene Taschen. Zu sehen gibt es fotorealistische Ölgemälde auf Leinwand. Der Eintritt ist frei.

Winterbar im Stadtgarten

Samstag ab 19 Uhr

Für alle, die in geschlossenen Räumen Angst vor einer Infektion mit dem Coronavirus haben, bietet der Stadtgarten Köln jetzt eine Winterbar an, die zwar beheizt ist, aber an der frischen Luft aufgebaut ist. In gemütlicher Atmosphäre könnt ihr hier täglich anstoßen. Snacks gibt es auch.

Wochenmarkt im Stadtwald

Samstag ab 7 Uhr

Mit einem Spaziergang oder eine Runde Joggen in den Tag starten und dabei gleich den Einkauf erledigen? Das ist am Samstag im Stadtwald möglich.

Fahrrad-Flohmarkt

Samstag ab 8 Uhr

Wer dringend einen neuen Drahtesel braucht und nicht so viel Geld ausgeben möchte, ist am Samstag an der Agneskirche genau richtig. Auf dem Neusser Platz findet zwischen 8 und 16 Uhr der Gebrauchtfahrradmarkt statt.

Köln: Veranstaltungen am 6. Februar 2022

Mini-Design-Markt

Sonntag ab 14 Uhr

Handgemachte Design-Produkte aus der Region könnt ihr am Sonntag im Atelier 4 in der Wachsfabrik shoppen. Das integrierte Café lädt außerdem zu Kaffee und Kuchen ein.

Räumungsverkauf bei Exquisit

Sonntag ab 11 Uhr

Vintage-Fans aufgepasst: Möbelladen-Inhaber Marcel von Exquisit möchte vor seinem Umzug so viele Schmuckstücke wie möglich loswerden. Deswegen öffnet er seinen Ehrenfelder Shop am Sonntag zum Räumungsverkauf. Zwischen 11 und 18 Uhr seid ihr in den Hallen von „Exquisit“ auf der Oskar-Jäger-Straße willkommen.