Köln

#WirWerdenLaut in Köln: Schüler fordern besseren Infektionsschutz während der Pandemie

5. März 2022

Die Landesschülervertretung hat in Köln am Neumarkt für mehr Infektionsschutz in der Pandemie protestiert. Für die Aktion gab es viel Zuspruch.