„Wir sterben aus!“: Kölner Gastronomen schreiben Brandbrief an Scholz, Habeck und Co.

Während der Corona-Zeit mussten Gastronomen monatelang schließen, Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken oder entlassen. Viele Wirte leiden noch heute unter den enormen Einbußen durch die Einschränkungen während der Pandemie. Ob 2G-Regel, nur To-go-Verkauf oder ganz geschlossen: Die Corona-Maßnahmen der Regierung haben Lokal-Betreiber über zwei Jahre lang gebeutelt.

Doch unmittelbar nach der Pandemie werden Gastronomen von der nächsten Krise heimgesucht. „Die gestiegenen Energiekosten und die Inflation machen sich gerade bei Gastronomen, die Mehl, Öl etc. in rauen Mengen einkaufen müssen, sehr bemerkbar. Die Ölpreise sind um 200 Prozent gestiegen“, erzählt Daniel Rabe, der die Interessensgemeinschaft Kölner Gastro gegründet hat, Tonight News am Telefon.

>> Aus nach zehn Jahren: Bagatelle Bar in Köln nun dicht <<

Die Gastronomen aus der Kölner City haben sich zusammengetan und ihren Leidensdruck in einem Brandbrief, der sich unter anderem an Kanzler Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck richtet, zusammengefasst: „Hilfe, wir sterben aus!!!“, heißt es im Einstieg dramatisch.

Weiter wird erklärt: „Ohne, dass das vergangene Jahr mit einberechnet ist, musste seit 2019 fast jede vierte Kneipe oder Bar schließen. Der Trend hält an, in keiner Branche hat es jemals einen solch rasanten Fall in den Keller gegeben. 23% der Betriebe, die vornehmlich Getränke ausschenken, sind nicht mehr da, binnen vier Jahren. Das muss sofort gestoppt werden!“

Tonight News berichtete erst kürzlich über die erschreckende Statistik, laut der in NRW seit der Corona-Pandemie ein Fünftel weniger Kneipen existieren.

Mit einem Aspekt richtet sich die IG Kölner Gastro ganz speziell an Bundeswirtschaftsminister Habeck: „Bei Kneipen und Bars geht es nicht nur um den wirtschaftlichen Aspekt. Jeder Tresen und jeder Sitzplatz hat auch eine wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe: Kommunikation, Geselligkeit und unvergessene Abende. In aufgeheizten Zeiten wichtiger denn je. Wenn das jemand wissen sollte, dann Sie, Herr Habeck.“

IG Kölner Gastro: Das fordern die Wirte im Brandbrief

Was fordert die Kölner Interessensgemeinschaft konkret? In dem Brief wird der Wunsch nach einer Herabsetzung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent auf Speisen und Getränke, die in den Lokalen vor Ort verzehrt werden, vorgestellt. Aktuell zahlen die Gastronomen noch 19 Prozent Mehrwertsteuer. Das Argument der Wirte: „Spanien, Italien, Frankreich, Schweiz, Holland, Luxemburg: Alle haben 10% oder deutlich drunter. Nur hier in Deutschland zahlen wir uns dumm und dämlich – bis hin zur Pleite.“

Weiter wünschen die Gastronomen sich einen Abbau der Bürokratie, mehr Unterstützung bei der Digitalisierung sowie die Einordnung der Gastronomie als Kulturort.