Erschreckende Bilder: Willi Herrens (†45) Grab erneut verwüstet

Es war ein tränenreiches Drama, als das viel zu frühe Ableben des Schlager-Stars Willi Herren (†45) im April 2021 bekannt wurde. Insbesondere Ehefrau Jasmin (42) und Tochter Alessia (19) erschütterte die Todesnachricht ihres geliebten Willis. Doch ausgerechnet die zwei Frauen, die dem Sänger am nächsten standen, waren es auch, die sich an seiner heiligen Ruhestätte auf dem Kölner Melaten-Friedhof in die Haare kriegten! Tonight News berichtete über den Kranz-Krieg auf Willi Herrens Grab.

Mittlerweile sollte aber Ruhe eingekehrt sein bei den Streithähnen Alessia und Jasmin – sollte man zumindest meinen! Doch jetzt gibt es erneut ein Grab-Beben, wie Jasmin Herren auf Instagram mitteilt. Die Witwe von Willi Herren hatte sein Grab noch am 3. Dezember mit einem Deko-Herz aus Blumen und einer opulenten Kerze bestückt, ihren geliebten Willi besucht und an ihn gedacht. Doch kaum hatte die sie den Melaten-Friedhof verlassen, machten sich erneut Grabplünderer an Herrens letzter Ruhestätte zu schaffen. Herz und Kerze landeten im Müll! Das Grab: total verwüstet!

Willi Herren: Erneute Grabplünderung bringt Witwe Jasmin an ihre Grenzen

Jasmin Herren ist nach der Aktion am Boden zerstört, will sich für einige Tage von Social Media zurückziehen. „Mein Management übernimmt meinen Account für ein Weilchen ab sofort!!! Ich hole meinen Schlaf nach. Danke für euer Verständnis“, schreibt sie auf Instagram.

Wer hinter der respektlosen Grabplünderung steckt, ist unbekannt. Nur eins ist klar: Willi Herren hätte sich über diesen Grab-Zoff sicherlich nicht gefreut.

