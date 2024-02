Wartung am Wochenende: Rheinufertunnel in Köln gesperrt

Die Stadtentwässerungsbetriebe Köln (StEB) führen am kommenden Wochenende Inspektions- und Reparaturmaßnahmen an den Hochwassertoren im Rheinufertunnel durch, um die Funktionssicherheit der Hochwasserschutzeinrichtungen zu gewährleisten. Dabei werden die Schwenktore sowie die Einfassungen der Rinnen für die Tore gewartet und gegebenenfalls instand gesetzt.

Rheinufertunnel in Köln am Wochenende gesperrt

Aufgrund dieser Arbeiten wird der Rheinufertunnel in beide Fahrtrichtungen gesperrt, jedoch in der verkehrsarmen Zeit am Wochenende von Samstag, 2. März, 22 Uhr, bis Sonntag, 3. März, 6 Uhr. Eine Umleitung wird ausgeschildert, und die StEB Köln bitten um Verständnis für die möglichen Verkehrsbehinderungen. Die Bauarbeiten erfolgen in enger Abstimmung mit dem Amt für Verkehrsmanagement der Stadt Köln.