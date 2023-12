Wetterphänomen in Köln: „Toastbrotschneefall“ sorgte für weiße Straßen in der Domstadt

Während es die vergangenen Wochen bereits in vielen Städten in NRW geschneit hat, ließ die weiße Pracht in Köln lange auf sich warten. Seit Sonntag (3. Dezember) liegt nun jedoch auch der erste Schnee in der Domstadt. So erreichten die weißen Flocken am frühen Abend gegen 19 Uhr die Stadt und fielen dabei teilweise kräftig vom Himmel. Eindrücke über den Schnee in Köln bietet unsere Fotogalerie.

Besonderes Wetterphänomen in Köln beobachtet

Daneben hielten auch zahlreiche Menschen aus Köln in den sozialen Medien das seltene Schneegestöber der Stadt in Form von Bildern und Videos fest. Darunter auch ein Meteorologe. Er beobachtete während des Flockenfalls ein außergewöhnliches Wetterphänomen: Den „Toastbrotschneefall“.

Wie der Wetterexperte unter seinen Posting auf X, ehemals Twitter erklärt, handle es sich dabei um eine nicht ganz offizielle Beschreibung unter Meteorologen, welche besonders große Schneeflocken bezeichnet.

Auch am heutigen Montag (4. Dezember) blieb der Schnee in den meisten Teilen von Köln liegen und konnte nun auch bei Tageslicht bewundert werden. Wie das Wetter der kommenden Tage aussieht, erfahrt ihr hier.

