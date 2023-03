Ostern 2023: So wird das Wetter in Köln

Vorab die gute Nachricht: So kalt wie in den letzten Wochen wird es nicht. Denn im März hatten Kölner noch mit Hagel und Schneeregen zu kämpfen. Zudem sorgte ein Dauerregen zeitweise für einen sehr hohen Rheinpegel.

Zu Ostern sollen die Aussichten nun etwas rosiger werden. Das verrät Wetter-Experte Dominik Jung von wetter.net. „An den Feiertagen wird es deutlich wärmer als die letzten Wochen“, verspricht der Wetter-Moderator.

Köln: Wie wird das Wetter an Ostern 2023?

Laut Dominik Jung bleibe das Wetter in Köln mild und wolkig. „Wir haben nur zwei bis drei Sonnenstunden pro Tag“, so der Diplom-Meteorologe. An Karfreitag rechnen die Experten in Köln mit elf Grad. Karsamstag und Ostersonntag soll das Thermometer dann schon auf 13 bis 14 Grad hochklettern – Eiersuche ohne Winterjacke! Und am Montag können Kölner sich auf milde Temperaturen von 12 Grad einstellen.

Aber: In der Woche vor Ostern (3. und 4. April) wird Köln nochmal von einer eisigen Kältefront heimgesucht. Jung: „Montag und Dienstag haben wir Nachtfrost von -2 oder -1 Grad.“ Autofahrer sollten sich schonmal den Eiskratzer parat legen.

Ostern 2023: Das Wetter für Köln im Überblick

Karfreitag, 7. April: 11 Grad

Karsamstag, 8. April: 13-14 Grad

Ostersonntag, 9. April: 13-14 Grad

Ostermontag, 10. April: 12 Grad

