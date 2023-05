Wetter in Köln: Sonne satt am Vatertag – die Vorhersage

Sommer, Sonne, Sonnenschein: Auf diesen wolkenlosen Vatertag können Rheinländer aus Köln (NRW) und dem Umland sich in diesem Jahr freuen. Bier trinken unter freiem Himmel in einem von Kölns beliebtesten Biergärten oder eben traditionell mit Bollerwagen auf dem Dorf: All das ist an Christi Himmelfahrt, wie der Feiertag am 18. Mai offiziell heißt, möglich. Wie Tonight News von Wetter-Experte Dominik Jung erfuhr, können wir uns am Donnerstag auf 17 Grad im Schatten und 22 Grad in der Sonne freuen.

Vatertag 2023 im Überblick

Wann? Donnerstag, 18. Mai

Wo? Bundesweiter Feiertag

Offizieller Name: Christi Himmelfahrt

Lediglich am frühen Morgen sollten Kölner sich noch warm anziehen. „Wir rechnen mit Bodenfrost, weil wir jetzt zum Ende der Eisheiligen eine klaren Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben und einem kalten Wind“, so der Meteorologe von wetter.net. Ab dem späteren Vormittag soll es aber mild und frühlingshaft werden. Jung: „Freuen Sie sich auf einen wolkenlosen Himmel.“

Was bedeutet eigentlich Eisheiligen?

In jedem Frühjahr ploppen sie wieder auf: die Eisheiligen. Doch was steckt eigentlich hinter dem Phänomen, das auch als „Gestrenge Herren“, „Maifröste“ oder „Eismänner“ bekannt ist. Mit den Eisheiligen sind die Namenstage mehrerer christlicher Heiliger gemeint, an denen traditionell verschiedene Bauernregeln gelten. Laut diesen soll es sich an den Eisheiligen um die letzten kalten, frostigen Nächte des Frühjahrs handeln. Danach rechnet man für gewöhnlich nicht mehr mit Schnee, Frost oder Minusgraden.

Namenstage der Eisheiligen im Überblick:

11. Mai: Erzbischof Mamertus

12. Mai: Märtyrer Pankratius

13. Mai: Bischof von Tongeren Servatius

14. Mai: Märtyrer Bonifatius

15. Mai: Märtyrerin Sophia

NRW: Ausflugstipps am Vatertag 2023

Tatsächlich bieten sich bei gutem Wetter etliche Möglichkeiten an. Ob klassisch Wandern mit dem Bollerwagen durch die Natur, oder mit dem Rad oder mit dem Boot. Allerdings sollte von Alkohol auf dem Rad oder dem Boot abgeraten werden, weil die Unfall– und Verletzungsgefahr immens steigt. 2020 gab es allein an diesem Tag laut statistischem Bundesamt 263 Verkehrsunfälle mit Alkohol, der Durchschnitt lag in jenem bei 98. Konkrete Ideen für den Vatertag in NRW 2023 findet ihr hier.