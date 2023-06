Wetter in Köln: Gewitter bis strahlender Sonnenschein – so wird das lange Wochenende

Sommer, Sonne, Sonnenschein: So konnten wir die vergangenen Tage in Köln genießen. Doch kurz vorm Feiertag zieht es sich plötzlich zu – Nieselregen-Alarm im Rheinland! Müssen wir Ausflüge ins Freie am Feiertag nun doch wieder absagen? „Nein“, sagt Dominik Jung. Dennoch empfiehlt der Experte von wetter.net Wanderern, Radfahrern und Co. am Donnerstag, 8. Juni, immer mal wieder „einen Blick in den Himmel“ zu werfen oder aber mögliche Ausflüge in die Natur eher auf den Vormittag zu legen.

Der Donnerstag starte warm und sonnig. Am Nachmittag erwarten Meteorologen aber einen Mix aus Schauern und Gewittern. Dominik Jung: „Da rudelt es ganz schön in der feuchten, warmen Luftmasse.“ Dennoch können Rheinländer sich an Fronleichnam auf milde 25 Grad Celsius freuen.

Ab Freitag soll es dann sommerlich warm werden. Das Thermometer klettert auf 29 Grad in Köln bei 16 Sonnenstunden. „Samstag und Sonntag rechnen wir ebenfalls jeweils mit 16 Sonnenstunden und sogar 30 Grad“, prognostiziert Jung. Der Wetter-Frosch: „Am Wochenende erwarten wir perfektes Badewetter im Rheinland.“

Und: Die sommerlichen Temperaturen sollen sich auch kommende Woche so halten. „Hier und da haben wir kleine Temperatursenkungen auf 25 oder 26 Grad, aber es bleibt sommerlich warm“, weiß der Experte.

Fronleichnam 2023: Wetter in Köln im Überblick