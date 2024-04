Stadt Köln plant Änderungen für Veranstaltungen in der City

Ob Streetfood-Markt, Feierabendmarkt, Weihnachtsmarkt oder Konzerte auf der Domplatte: In Köln ist immer etwas los. Auch, wenn viele Rheinländer genau das an Köln schätzen, ist der Trubel dem einen oder anderen Anwohner offenbar zu viel. In den vergangene Jahren hatte es etwa Beschwerden von Deutzern wegen des Kirmeslärms gegeben. Jetzt ging gerade ein Anwohner des Heumarktes auf die Barrikaden, weil die Kölner Weinwoche zusätzlich zu den EM-Events vor seiner Haustür stattfinden soll. Deswegen muss das beliebte Winzerfest jetzt an einem anderen Ort stattfinden (hier mehr lesen).

Bisher konnten Schausteller und Veranstalter einfach an die Stadt herantreten, wenn sie an einem der beliebten öffentlichen Plätze im Innenstadtbereich ein Event organisieren wollten. Das will die Stadt Köln künftig ändern.

Stadt Köln selektiert bald bei Veranstaltungen

Daniel Kölle, Leiter der Stabstelle Events zum „Kölner Stadt-Anzeiger„: „Das Platznutzungskonzept ist ein Planungsinstrument, aber keine strategische Steuerung. Da es das in der Form nicht gibt, sind wir derzeit dabei, ein Veranstaltungs-Leitbild zu erarbeiten. Mit dem Leitbild werden wir die Frage beantworten, welche Veranstaltungen wir auf welchen Plätzen in welcher Qualität als Stadt Köln wollen.“ Heißt im Klartext: Künftig entscheidet die Stadt im Vorfeld, wann sie welche Art von Veranstaltung auf welchem Platz sehen möchte. Veranstalter und Schausteller können sich dann nur noch gezielt auf diese Anforderungen bewerben. Möglich wäre also auch, dass es künftig weniger Weihnachtsmärkte in der City gibt – wenn die Stadt es so wünscht.

Weiter heißt es: „Ziel dieses Nutzungskonzeptes ist es daher, entstehende Interessenkonflikte zwischen einer zunehmenden Zahl von Nutzungsanträgen für die begehrten zentralen Innenstadtplätze und den berechtigten Interessen der dortigen Anwohnerinnen und Anwohner sowie der Gewerbetreibenden in Bezug auf die Lebensqualität des öffentlichen Raums in einen angemessenen Ausgleich zu bringen.“

Wann tritt die Veränderung in Kraft?

Noch bleibt vorerst aber alles beim Alten. Erst nach der Sommerpause wolle ein Bürgerrat die Kriterien diskutieren. Aus dieser Diskussion soll die Verwaltung dann ein neues Vergabe-Leitbild erarbeiten, über das der Stadtrat dann letztendlich entscheiden soll. Ende 2024 oder Anfang 2025 soll die endgültige Entscheidung fallen. Stadtsprecher Alexander Vogel zum Kölner Stadt-Anzeiger: „Theoretisch könnte man überlegen, auch mal einen Platz gar nicht zu bespielen, sondern ihn einfach als Platz wirken zu lassen. Aber das muss der Rat entscheiden.“