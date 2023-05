Köln

Weltkriegs-Bombe in Köln-Lindenthal gefunden – 1000 Anwohner von Evakuierung betroffen

4. Mai 2023

In Köln-Lindenthal ist am Donnerstagvormittag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg aufgetaucht. Sie soll in Kürze entschärft werden.