Welpen-Drama in Köln: Sechs kranke Tiere in Dellbrück ausgesetzt

Traurig blicken sie in die Kamera, als wollten sie sagen: „Wo ist unsere Mama?“ Das wissen vermutlich nur die Herzlos-Herrchen der sechs Welpen, die in der Nacht zum Dienstag (24. Januar) vor dem Tierheim Köln-Dellbrück ausgesetzt wurden. Eine Mitarbeiterin im Nachtdienst fand die Hunde-Babys in zwei kleinen Transportboxen vor.

Als sie feststellte, dass die Tiere unter Durchfall litten, schrillten bei ihr sofort die Alarmglocken und die Welpen kamen in Isolation. Am nächsten Morgen wurden die Tiere direkt auf Parvovirose getestet – positiv! Die Fieber- und Brechdurchfallerkrankung tritt insbesondere bei ungeimpften Hunden von Amateur-Züchtern auf und kann tödlich enden! Zwei Welpen mussten am Dienstag prompt in eine Tierklinik eingeliefert werden. Zu schlecht war ihr gesundheitlicher Zustand.

Das Tierheim Dellbrück auf Facebook: „Jetzt geht das große Bangen wieder los…Bitte drückt alle Daumen und Pfoten, dass die Geschichte für die sechs Zwerge ein gutes Ende haben wird.“ Wer die kranken Welpen bei der Genesung unterstützen will, kann Geld für die Tierarztrechnung spenden:

Volksbank Köln Bonn eG

IBAN: DE21380601867113049019

BIC: GENODED1BRS

Stichwort: 6 Zwerge

Oder via Paypal unter:

paypal.me/tierheimdellbrueck