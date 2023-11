Weihnachtsmarkt am Heumarkt in Köln 2023: Das ist „Heinzels Weihnachtsmärchen“ – alle Infos

Der beliebte Weihnachtsmarkt am Heumarkt und Alter Markt „Heinzels Wintermärchen“ öffnet schon bald! An welchen Uhrzeiten kann wieder durch Glühweinstände, frisch gebrannte Mandeln, Kunst und Kitsch flaniert werden? Und gibt es dieses Jahr wieder die beliebte Eisfläche?

Weihnachtsmarkt in Köln am Heumarkt und Alter Markt: Wann findet „Heinzels Weihnachtsmärchen“ 2023 statt?

Der Weihnachtsmarkt startet am Freitag, 24. November 2023, und läuft am Heumarkt ganze sechs Wochen lang bis zum 7. Januar 2024 (Sonntag). Das Weihnachtsmärchen am Alten Markt endet am 23. Dezember 2023.

Die Öffnungszeiten im Überblick:

Montag: 11 bis 22 Uhr

11 bis 22 Uhr Dienstag: 11 bis 22 Uhr

11 bis 22 Uhr Mittwoch: 11 bis 22 Uhr

11 bis 22 Uhr Donnerstag: 11 bis 22 Uhr

11 bis 22 Uhr Freitag: 11 bis 22 Uhr

11 bis 22 Uhr Samstag: 11 bis 22 Uhr

11 bis 22 Uhr Sonntag: 11 bis 22 Uhr

Sonderöffnungszeiten: Ruhetag am 26. November sowie 24. und 25. Dezember. Ab 26. Dezember von 11-21 Uhr geöffnet. Eintritt frei. Weitere Infos gibt es auf der Website.

Weihnachtsmarkt in Köln in der Altstadt: Wo ist „Heinzels Weihnachtsmärchen“?

Der Weihnachtsmarkt befindet sich im Zentrum von Köln und ist knapp 200 Meter vom Kölner Dom entfernt. Der Markt erstreckt über den Heumarkt und den Alten Markt.

Adresse: Alter Markt, 50667 Köln

Heinzels Weihnachtsmärchen in Köln: Stände, Naschgasse & Co – was sind die Highlights?

Auf dem Alter Markt zeigen Kunsthandwerker ihr traditionelles Handwerk und bieten ihre Produkte zum Kaufen und Verschenken an. Auf dem Heumarkt steht Wintersport zu Swing-Musik auf dem Programm. Hier steht auch eine Eislandschaft mit Laufwegen über den Platz, Bahnen zum Eisstockschießen und eine Brücke über dem Eis. Für Hungrige lohnt sich der Weg in die Naschgasse, eine Auswahl an Schmuck findet ihr in der Goldgasse. Auf dem eigenen Weihnachtspostamt gibt es die beliebten Heinzelmännchen-Briefmarken. Den Marktplan gibt’s hier in der Übersicht.

Für Kinder ist auch einiges geboten: unter anderem findet am 1. und 15. Dezember zwischen 19 und 21 Uhr die „Silent Ice Disco“ statt. Der Nikolaus schaut am 8. Dezember zwischen 15 und 17 Uhr vorbei.

Weihnachtsmarkt in Köln am Heumarkt: Alle Infos zu Eisbahn und Eisstockschießen – Öffnungszeiten und Preise

Viele mögen sich wohl fragen, ob im Zuge der Energiekrise die Eisbahn überhaut geöffnet hat – geschweige denn aufgebaut wird. Und tatsächlich, Schlittschuhlaufen oder Eisstockschießen kann man dort vom 24. November bis zum 7. Januar. Geschlossen bleibt der Weihnachtsmarkt einschließlich der Eisbahn am 24. und 25. Dezember sowie am 26. November. Geöffnet ist die Eisbahn täglich von 11 bis 22 Uhr, ab dem 26. Dezember von 11 bis 21 Uhr.

Die Öffnungszeiten der Eisbahn im Überblick:

Montag bis Sonntag von 11 bis 22 Uhr

Ab dem 26. Dezember von 11 bis 21 Uhr

Die Preise für Online-Tickets im Überblick:

Tagesticket Erwachsene (wochentags): 9 Euro

Tagesticket Erwachsene (Wochenend- und Feiertags): 11 Euro

Tagesticket Kinder von 5 bis 12 Jahren: 5 Euro

Schlittschuhe können vor Ort geliehen werden. Erwachsene zahlen 6 Euro, Kinder 5 Euro. Die Preise für das Eisstockschießen weichen von den obigen Preisen ab.

Heinzels Weihnachtsmärchen in der Energiekrise: Gibt es Änderungen?

In diesem Jahr gelten auf den Kölner Weihnachtsmärkten aufgrund der Energiekrise jedoch bestimmte Sparmaßnahmen. So wird dort unter anderem ab 22 Uhr das Licht ausgeschaltet. Doch welche Energiesparmaßnahmen gelten außerdem auf bei „Heinzels Wintermärchen“?

In diesem Jahr sollen durch verschiedene Maßnahmen mindestens 20 Prozent Strom gespart werden. Aktuell werden weitere Maßnahmen geprüft, um noch eine höhere Einsparung zu erzielen. So wird beispielsweise eine elektronische Temperaturmessung an unterschiedlichen Messpunkten im Eis eingebaut, die den Einsatz der Kühlgeräte eigenständig steuern kann. Der Markt verwendet nach eigenen angaben inklusive der Eislaufbahn ausschließlich Ökostrom.

Anfahrt: Wie komme ich zu „Heinzels Weihnachtsmärchen“ in der Kölner Altstadt?

Mit dem Auto parkt ihr am besten auf den Park und Ride Parkplätzen vor den Toren der Innenstadt. Von hier aus erreicht ihr den Weihnachtsmarkt per Shuttlebus. Parken könnt ihr außerdem in den Parkhäusern Heumarkt, Groß St. Martin, Philharmonie oder Dom.

Per Bus und Bahn erreicht ihr den Markt vom Kölner Hauptbahnhof über die Haltestelle Heumarkt (Linien 1, 5, 7, 9) und Rathaus (Linie 5).