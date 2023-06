Wegen Bauarbeiten: Morgen zwölf Stunden lang keine Züge am Kölner Hauptbahnhof

Der 17. Juni wird für Bahnreisende in Köln zur Belastungsprobe. Denn dann wird das neue elektronische Stellwerk (ESTW) auch für den Regional- und Fernverkehr umgestellt. Die erste Umstellung für die S-Bahnen geschah bereits Ende 2022, nun soll der zweite Teil in der Domstadt erfolgen.

Dafür muss der Kölner Hauptbahnhof allerdings für alle Regional- und Fernverkehrszüge für 12 Stunden gesperrt werden. Die Auswirkungen werden auch in Hessen, Rheinland-Pfalz und anderen Teilen von NRW zu spüren sein, denn Köln ist ein Knotenpunkt im Netz der deutschen Bahn.

Die Bauarbeiten finden an der Leit- und Sicherungstechnik statt. So sollen tagsüber drei Signalausleger errichtet werden, auch acht neue Signalmasten sollen aufgestellt werden. Damit die Bauarbeiten problemlos über die Bühne gehen können, ist es notwendig, den Bahnverkehr entsprechend einzuschränken.

Köln Hauptbahnhof dicht: Änderungen, Umleitungen und Ausfälle

Das bedeutet aber auch, dass etliche Züge am 17. Juni umgeleitet werden müssen. So werden die Haltestellen Andernach, Remagen und Bonn Hbf von ICE- und IC-Zügen nicht angefahren. Das sind die Änderungen für den 17. Juni in der Übersicht:

Fernverkehr in Richtung Bonn und Koblenz: kein Halt in Andernach, Remagen, Bonn Hbf und Köln Hbf. Ersatzweise wird der Halt auf Köln Messe/Deutz verlegt.

Fernverkehr in Richtung Düsseldorf: kein Halt am Kölner Hbf. Alle Züge halten ersatzweise in Köln Messe/Deutz.

ICE-Strecke Köln/Frankfurt: kein Halt am Kölner Hbf. Auch hier starten und enden die Züge während der Baumaßnahmen in Köln Messe/Deutz.

Alle Änderungen gelten auch für die Regionalzüge RE, RB und RRX auf den genannten Strecken. Die Züge werden, wie auch im Fernverkehr, auf den Bahnhof Köln Messe/Deutz umgeleitet.

Bauarbeiten in Köln: Aus die S11 von Bauarbeiten betroffen

Etwa zeitgleich wird es auch zusätzlich zu Beeinträchtigungen im S-Bahn-Netz kommen. Denn im Chorweiler-Tunnel finden zeitgleich Bauarbeiten statt, weshalb auf der Linie der S11 seit Ende Mai die Haltestellen ab Köln-Volkhovener Weg bis Köln-Worringen von 21.45 Uhr bis 1.45 Uhr nicht befahren werden.

Zudem wird es in der Nacht vom 7. Juni auf den 8. Juni bereits ab 21.15 Uhr bis 5 Uhr am nächsten Tag weitere Einschränkungen auf der Strecke geben. Dann entfallen sämtliche Haltestellen von Dormagen Chempark bis Köln-Longerich bis zum 24. Juli 2023. Ersatzbusse sollen den Verkehr zwischen den Haltestellen aufrecht erhalten.