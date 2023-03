Probealarm 2023: Warum heulen in Köln die Sirenen am 9. März?

Beim Warntag heulen am Donnerstag, 9. März um 11 Uhr in ganz Köln die Sirenen – zur Probe wohlbemerkt.

Am Donnerstag, 9. März um 11 Uhr werden zeitgleich in den verschiedenen Kommunen die örtlichen Sirenen getestet.

Ob Großbrände, Unwetter, Chemieunfälle oder Bombenentschärfungen – sobald Gefahr besteht, werden die Kölner*innen gewarnt, unter anderem durch Sirenen. Die 136 Kölner Sirenen werden normalerweise viermal jährlich getestet. Im März und Juni 2022 wurden die Probealarme jedoch wegen des Krieges in der Ukraine abgesagt, um die Bevölkerung nicht zu verunsichern und die zu uns geflüchteten Menschen nicht zu verängstigen.

Dabei werden von der Feuerwehr Köln alle Sirenen auf dem Stadtgebiet Köln ausgelöst. Zuerst wird ein Dauerentwarnungston alarmiert. Nach fünfminütiger Pause folgt ein auf- und abschwellender Ton für den Katastrophenschutzalarm. Ebenfalls nach fünfminütiger Minuten Pause ist wieder ein Dauerentwarnungston zu hören. Alle Alarmierungstöne haben eine Dauer von einer Minute. Parallel wird vom Land das Alarmierungssystem „MoWaS" ausgelöst. Hierbei werden die Warn-Apps „NINA" (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) und KATWARN (Warn- und Informationssystem für die Bevölkerung) durch Warnmeldungen per Push-Benachrichtigungen aktiviert.

Bei einer echten Gefahr könne die Stadt im Notfall auf in das laufende Hörfunkprogramm von Radio Köln eingreifen und Hörer so informieren. Von der Leitzentrale würden so unmittelbar weitere Verhaltenshinweise gegeben werden. Aktuelle Information würden aber auch umgehend an alle Pressekontakte weitergeleitet. Desweiteren informiert die Stadt Köln im Ernstfall über folgende Tools: