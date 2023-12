Warnstreik am Flughafen Köln/Bonn: Über 700 Beschäftigte protestieren gegen UPS und Fedex

Streik am Flughafen Köln/Bonn: Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilt, haben an den Protestaktionen im Frachtbereich des Airports mehr als 700 Beschäftigte teilgenommen. Mangels Personals hätten bestimmte Bereiche und Hallen geschlossen werden müssen, sagte eine Gewerkschaftssprecherin am Mittwochmorgen (13. Dezember). In der Abwicklung der Ent- und Beladung sei es zu erheblichen Verzögerungen gekommen.

Der Arbeitskampf gilt den beiden Paket-, Express- und Frachtgut Dienstleistern UPS und Fedex. UPS hat an dem Standort 3500 Beschäftigte, die Firma nutzt ihn als europäisches Drehkreuz. Gearbeitet wird vor allem nachts. Fedex hat an dem Airport deutlich weniger Personal als der Konkurrent.

>>Flughafen Köln/Bonn: Diese Flüge sind heute gestrichen!<<

Die Arbeitsniederlegungen geschehen vor dem Hintergrund der Verhandlungen für einen neuen Manteltarifvertrag, der rund 176.000 Beschäftigte der Speditions- und Logistikbranche in NRW gilt. Die beiden US-Logistiker wurden gewissermaßen beispielhaft ausgewählt, um die Arbeitgeber insgesamt unter Druck zu setzen und um sie zu tariflichen Zugeständnissen zu bewegen.

dpa