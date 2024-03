Warnstreik am Flughafen Köln/Bonn: Flugausfälle am 16.03.

Am Donnerstag, den 16. März 2024, ruft die Gewerkschaft Verdi die Luftsicherheitskräfte am Flughafen Köln/Bonn zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Der Streik betrifft auch die Flughäfen in Berlin, Hamburg, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden, wie Verdi am Dienstag in Berlin mitteilte. Die Gewerkschaft rief Beschäftigte in der Fluggastkontrolle, in der Personen- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und in Servicebereichen dazu auf, die Arbeit niederzulegen.

Warnstreik am Donnerstag am Flughafen Köln/Bonn: Flugausfälle und Verspätungen

Aufgrund des Streiks ist mit erheblichen Beeinträchtigungen des Flugbetriebs am Flughafen Köln/Bonn zu rechnen. Es kommt zu Flugausfällen und Verspätungen. Reisende sollten sich daher frühzeitig informieren und ihre Reisepläne anpassen.

Welche Flüge am Donnerstag ausfallen und annulliert sind, erfahrt ihr hier: Flughafen Köln/Bonn: Diese Flüge fallen heute aus!

Der Airport informiert auf seiner Website über die aktuelle Situation und die Auswirkungen des Streiks auf den Flugbetrieb. Passagiere können sich dort auch über mögliche Umbuchungsmöglichkeiten informieren.

Verdi fordert weiter höhere Löhne

Die Gewerkschaft Verdi fordert in den Tarifverhandlungen für die Luftsicherheitskräfte eine Erhöhung der Stundenlöhne um 2,80 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeberseite hat bislang 2,70 Euro in drei Stufen angeboten.

Der Warnstreik am Flughafen Köln/Bonn ist nur eine von mehreren Tarifauseinandersetzungen im deutschen Luftverkehr. So streikt auch das Bodenpersonal der Lufthansa und die Flugbegleitergewerkschaft Ufo fordert höhere Löhne.

So wirkte sich der Warnstreik bei der Lufthansa in der vergangenen Woche zwischen Mittwochabend und Samstagmorgen auch auf die größten Flughäfen in Nordrhein-Westfalen – Düsseldorf und Köln/Bonn – aus. Hinzu kam der unangekündigte Verdi-Streik im Bereich der Sicherheitskontrollstellen am Flughafen Köln/Bonn: Am Donnerstag, dem 7. März, waren Beschäftigte, die in der Frachtkontrolle und in Servicebereichen tätig sind, zum Streik aufgerufen. Passagierflüge waren allerdings nicht betroffen.

mit Material der dpa