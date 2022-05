Köln

Wanda in Köln: Sänger von Politik enttäuscht – „allen Grund, Systeme anzuzweifeln“

16. Mai 2022

Wanda in Köln! Die Ösi-Rocker touren aktuell durch NRW, machten am Samstag Halt in Dortmund und am Sonntag in Köln. Vor der großen Show im Palladium nahmen wir Sänger Marco Michael Wanda ins Polit-Kreuzverhör.