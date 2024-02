Es war eine Schocknachricht an Rosenmontag 2024: Wegen akuten Fällen von Vogelgrippe (Aviärer Influenza) muss der Kölner Zoo bis auf weiteres geschlossen bleiben. Zwei Wildputen waren an der gefährlichen Krankheit gestorben, heißt es auf der Webseite des Zoos. Besucher werden derzeit nicht empfangen.

Doch wie steht es um die anderen Tiere im Kölner Zoo – etwa das 1.FC-Köln-Maskottchen Hennes IX.?

Traditionsgemäß steht der lebendige Geißbock bei Heimspielen in Köln-Müngersdorf abseits der Seitenlinie im Stadion, um seinen Verein „anzufeuern“. Fans mussten um die Anwesenheit ihres heiligen Geißbocks beim Spiel gegen Werder Bremen am Freitagabend (20.30 Uhr) nun aber bangen. Ist Hennes IX. in Quarantäne?

„Nein, der Geißbock kann sich als Säugetier nicht infizieren“, versicherte ein Zoo-Sprecher Tonight News am Telefon. Auch für Menschen sei die Vogelgrippe übrigens keine Gefahr. FC-Fans können also – zumindest was Hennes IX. angeht – vorerst aufatmen.

Wie lange der Kölner Zoo noch geschlossen bleibt, ist unklar. „Wir werden die Öffentlichkeit informieren, wenn es einen neuen Stand gibt“, so der Sprecher weiter.

