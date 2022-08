Vivawest Family Festival 2022: Programm, Line-up, Tickets

Festival-Stimmung im familiären Rahmen: Unter diesem Motto steht das Vivawest Family Festival. Hier kommen Erwachsene und Kinder auf ihre Kosten. Konzerte beginnen schon in der Mittagszeit. Während Eltern Musik genießen, können Pänz an zahlreichen Sport-Aktionen und anderen Workshops teilnehmen. Wir haben alle Infos zum Programm auf dem Vivawest Family Festival 2022 für euch im Überblick.

Vivawest Family Festival im Überblick:

Termine: 20. und 21. August

Adresse: Rheinparkweg 1, 50679 Köln

Tickets: 9 bis 29 Euro (je nach Alter)

Vivawest Family Festival 2022: Termine und Line-up

2022 findet das Vivawest Family Festival am 20. und 21. August im Tanzbrunnen in Köln-Deutz statt. Musikalisch erwartet Besucher ein buntes Line-up aus internationalen Stars und lokalen Kölsch-Größen. Frank Rosin („Mama Laudaaa“) will auch die Pänz in Tanzstimmung bringen – mit einem Kinderdisco-Konzert.

Samstag, 20. August:

12 Uhr: Volker Rosin (Kinderdisco)

14 Uhr: Miljö

17 Uhr: Joris

19 Uhr: Nico Santos

Sonntag, 21. August:

11 Uhr: Randale

13.15 Uhr: Lotte

15 Uhr: Cat Ballou

17 Uhr: Sasha

Vivawest Family Festival 2022: Kinder-Programm

In der sogenannten „Zwergstadt“ finden Kinder jeder Altersgruppe ein breites Angebot an Aktivitäten. Das Festival lockt mit:

Akrobatik & Jonglage (Workshop)

Kinderschminken

Skate-Arena

Graffiti (Workshop)

Spielmobil

Bastelcorner

Rutschvergnügen

Annas Tattoostudio

Sport-Box

Leselounge

Seifenblasenkunst (Workshop)

Babycorner

Upcycling Bastelvergnügen (Workshop)

Liegewiese

Tukluk Bauvergnügen

Lego-Tisch u.v.m.

Alle Angebote sind kostenlos bzw. im Festival-Ticket inbegriffen. Auf dem Veranstaltungsgelände wird ein Street Food Markt inkl. kindergerechter Verpflegung zur Verfügung stehen.

Vivawest Family Festival 2022: Tickets und Anfahrt

Es gibt noch Tickets für das Vivawest Family Festival. Erwachsene zahlen pro Tag 29 Euro, Teens (13-17 Jahre) 19 Euro und Kinder (6-12 Jahre) 9 Euro. Kinder unter 6 Jahren zahlen keinen Eintritt, müssen sich aber trotzdem ein Ticket buchen.

Autofahrer können den grünen Koelnmesse-Hinweisschildern folgen. Diese leiten euch im Messenahbereich direkt auf die vorgesehenen Parkflächen im Bereich des Tanzbrunnen Köln weiter. Wer mit der Bahn anreist, steigt einfach Köln Messe/Deutz aus und geht zu Fuß zum Tanzbrunnen (ca. 5 Minuten).