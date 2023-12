Köln: News & Eilmeldungen von heute

Verkaufsoffener Sonntag in Köln heute: Das ist der letzte Termin des Jahres!

3. Dezember 2023

Was in Holland und anderen europäischen Ländern gang und gäbe ist, bleibt für Deutsche bis heute ein Highlight: der verkaufsoffene Sonntag. Im Dezember gibt es noch einen Termin in Köln.