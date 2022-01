Köln

Trotz Helm: Kölnerin (45) stürzt beim Skifahren 200 Meter in die Tiefe und stirbt

4. Januar 2022

Dramatischer Unfall in Österreich: Eine Kölnerin ist von der Piste abgekommen, über eine vereiste Fläche talabwärts geschliddert und 200 Meter in die Tiefe geflogen. Trotz Helm starb sie an schweren Kopfverletzungen.