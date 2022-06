Tour Belgique 2022 in Köln: Trio plant Kunst-Performance auf Club-Klo

Sehen und gesehen werden, mit Limoncello Spritz oder Gin Tonic anstoßen und dabei auch noch shoppen: Das ist die Tour Belgique durchs Belgische Viertel in der Kölner City. In Boutiquen finden Sekt-Empfänge und Modenschauen statt – natürlich unter der Begleitung eines Live-DJs. In Cafés und am Brüsseler Platz spielen kleinere Bands und die Galerien öffnen Tag und Nacht ihre Tore für die angeschickerte Schickeria.

Was: Tour Belgique

Wann: 25. Juni 2022

Wo: Belgisches Viertel Köln

Marco Zimmermann, der den Club Z auf der Venloer Straße betreibt, hat sich etwas besonderes überlegt und überlässt seinen Club am 25. Juni einem Künstler-Trio. Lenny (24), Denise (22) und Vanessa (24) studieren Integrated Design in Köln und planen eine Ausstellung im Club Z zur Tour Belgique. Lenny: „Das Thema lautet: Please come home. Wir wollen darstellen, was zu Hause bedeuten kann, dass es nicht unbedingt räumlich abgegrenzt sein muss, sondern auch ein Gefühl sein kann.“

Ein Beitrag geteilt von Le Tour Belgique (@le_tour_belgique)

Besucher der Ausstellung am 25. Juni können sich auf Live-Musik, Installationen und Performance-Art einstellen. Und: „Wir wollen sogar auch die Club-Toiletten für Performance-Art nutzen“, kündigt Denise an. Tour-Belgique-Gänger dürfen also gespannt sein, was sie tagsüber im Club Z sonst noch so erwartet. Die Ausstellung geht von 14 bis 22 Uhr und ist kostenlos. Im Anschluss findet ab 23 Uhr eine Techno-Party im Club Z statt.

Das restliche Programm der Tour Belgique 2022 steht noch nicht fest, wie der Veranstalter auf seiner Webseite mitteilt.

