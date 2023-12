Köln: News & Eilmeldungen von heute

Tornado während Sturmtief „Zoltan“ in Köln? Wetterdienst prüft Verdacht

22. Dezember 2023

Sturmtief "Zoltan" wütete in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auch in Köln. Nun wird der Verdacht geprüft, ob es nicht möglicherweise sogar zu einem Tornado in der Domstadt gekommen ist.