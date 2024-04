Köln-News

Tierretter staunen: Kleine Kölner (10) retten Nestling das Leben

9. April 2024

Durchsichtige Haut und vereinzelt struppige Haare am Kopf: So sah der Nestling aus, den zwei kleine Kölner (10) am Montag im Stadtteil Porz gefunden haben. Dank den Kindern ist das Tier nun wohlauf.