Köln

Tierischer Job: Esel übernehmen Landschaftspflege in Köln

14. November 2022

Klingt komisch, ist aber so: Ab April 2023 übernehmen Esel die Landschaftspflege am Godorfer Hafen in Köln. So spart die Stadt sich die Kosten für maschinelle Instandhaltung durch Firmen.