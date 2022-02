Thomas Drach erneut vor Gericht: Fehlen Beweise gegen Reemtsma-Entführer?

Der Prozess gegen Schwerverbrecher Thomas Drach geht weiter. Am Montag, 9.15 Uhr muss der perfide Kriminelle sich erneut vor dem Kölner Landgericht behaupten. Der 61-Jährige soll vier Geldtransporter in Köln, Frankfurt am Main und Limburg überfallen haben. Die Anklage: versuchter Mord und besonders schwerer Raub. Drach bestreitet die Vorwürfe. Ein mutmaßlicher Komplize ist mitangeklagt.

Beim Auftakt des Prozesses in der vergangenen Woche hatte es Verzögerungen, Unterbrechungen und mehrere Anträgen der beteiligten Anwälte gegeben. Richter Jörg Michael Bern äußerte anschließend die Hoffnung, dass am zweiten Verhandlungstag alles „ein bisschen zügiger“ vonstattengehen werde.

Thomas Drach: Reemtsma-Entführer erneut vor Gericht – fehlen Beweise?

Drachs Anwälte hatten erklärt, dass sich der 61-Jährige nicht zu den erhobenen Vorwürfen äußern wolle. Er werde von seinem Schweigerecht Gebrauch machen und weder zu seiner Person noch zur Sache Angaben machen, sagte sein Verteidiger. Auch der niederländische Mitangeklagte wollte keine Aussagen machen. Sein Anwalt nannte die Anklageschrift dürftig, sie enthalte keine belastbaren Beweise.

dpa