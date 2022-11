The Cure in Köln: Einlass, Zeitplan, Infos – gibt es noch Tickets?

Seit über 40 Jahren schon existiert die britische Rock-/Wave-/Gothic Band The Cure. Im englischen Crawley gegründet, hat die Gruppe um Sänger Robert Smith inzwischen 13 Studioalben veröffentlicht und dabei unzählige Platin- und Goldauszeichnungen eingeheimst.

Nach diversen Karrierehöhenflügen sowie Neustarts wurden The Cure 2019 schließlich in die Rock and Roll Hall of Fame, eine Ruhmeshalle und ein Museum in Cleveland, aufgenommen. Kurioserweise gab Bassist Simon Gallup im Sommer 2021 seinen Ausstieg bei The Cure bekannt, nur um kurz darauf wieder zurückzurudern. Im November und Dezember 2022 sind die Briten mal wieder auf großer Europatour, unter anderem auch in Köln.

The Cure in Köln 2022: Wo findet das Konzert statt?

Das Konzert im Rahmen der „Euro Tour 2022“ findet in Köln in der Lanxess Arena statt. Neben Köln wird das Quintett in Deutschland noch in Frankfurt und in Stuttgart zu Gast sein, darüber hinaus sind The Cure auch in Frankreich und in Großbritannien sowie Irland unterwegs.

Wann treten The Cure 2022 in Köln auf?

Das Konzert von The Cure in Köln findet am Dienstag, den 22. November statt. Die „Euro Tour 2022“ geht noch bis zum 13. Dezember und endet in der Wembley Arena in London.

The Cure in Köln 2022: Was ist der Zeitplan?

Der geplante Ablauf für das The-Cure-Konzert in Köln am 22. November 2022 ist wie folgt:

Einlass: 18 Uhr

Auftritt Vorband/Support The Twilight Sad: 19 Uhr

Auftritt The Cure: 20 Uhr

The Cure in Köln 2022: Gibt es noch Tickets?

Es gibt wohl noch Restbestände für die Show in Köln, sonst aber ist das Konzert von The Cure in der Lanxess Arena so gut wie ausverkauft. Allerdings starten die Karten auch erst ab 125 Euro aufwärts. Wer also noch ein Ticket ergattern möchte, muss einiges auf den Tisch legen und wahrscheinlich auch Glück mit den Plätzen haben.

Wie viele Zuschauer sind dabei?

Die Lanxess Arena fasst maximal bis zu 20.000 Zuschauer. Bei Sportveranstaltungen ist die Anzahl ein wenig geringer. So bietet die Halle bei Eishockeyspielen bis zu 18.700 Zuschauern Platz, bei Handballspielen sind es mit 19.400 ein paar Zuschauerplätze mehr. Es ist damit zu rechnen, dass die Halle am 22. November restlos ausverkauft sein dürfte und somit annähernd 20.000 Zuschauer vor Ort sind.

The Cure in Köln 2022: Was können wir von der Show erwarten?

Die Bandgeschichte der Briten liefert viele Klassiker und Hits bei 13 Studioalben. Da zudem schon lange kein Longplayer mehr veröffentlicht wurde, wird es wahrscheinlich einen entsprechenden Mix aus Klassikern und all-time-favs am 22. November in Köln geben. Im Oktober ging es laut ersten Berichten bereits sehr psychedelisch zu.

Konzert von The Cure 2022: Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Lanxess Arena?

An der Lanxess Arena liegen unmittelbar die Haltestellen „Bahnhof Köln Deutz/Messe“, „Bahnhof Deutz/LANXESS arena“ und „Deutz Technische Hochschule“. Folgende Linien fahren diese Haltestellen an:

Straßenbahn: 1, 3, 4 und 9

Bus: 150, 153, 156, 250 und 260

S-Bahn: S 6, S 11, S 12, S 13

Die Liniennetzpläne könnt ihr euch hier anschauen.

Lanxess Arena in Köln: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Wer mit dem Auto kommt, folgt am besten den Hinweisschildern „LANXESS arena“ und „Koelnmesse“. Zudem liegt die Arena in unmittelbarer Nähe des Deutzer Bahnhofs. So gibt es Parkmöglichkeiten an der Lanxess Arena in ausreichender Menge, diese sind ausgeschildert. Auch Parkhäuser findet ihr in unmittelbarer Nähe. Diese sind hier.

Wenn ihr aus Richtung Olpe/Siegen kommt, fahrt von der A4 bzw. Stadtautobahn B55 in Richtung Köln-Zentrum bis zur Abfahrt „LANXESS arena“ und folgt dann den Schildern.

Seid ihr aus Frankfurt, fahrt die A3 bis Autobahndreieck Heumar und wechselt dort auf die A4 in Richtung Aachen bis zum Autobahnkreuz Gremberg. Von dort geht es dann auf die A559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Autobahnende.

Kommt ihr aus Bonn oder vom Flughafen, fahrt die A559 in Richtung Köln-Zentrum, -Deutz bis zum Autobahnende. Aus Aachen und Koblenz fahrt ihr am Autobahnkreuz Köln-West auf die A4 in Richtung Olpe, Frankfurt bis zum Autobahnkreuz Gremberg. Dort dann auf die A559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Autobahnende.

Wenn ihr aus Krefeld bzw. Neuss anfahrt, nutzt die A57 bis Autobahnende und wechselt dann auf die B55 in Richtung Zoobrücke, Autobahnkreuz Köln-Ost, bis ihr die Abfahrt „LANXESS arena“ seht.

