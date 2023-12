Teuerste Mietwohnungen Deutschlands: Objekt in Köln ist auf Platz 2

Arbeiten um zu wohnen: Bei den aktuellen Mietpreisen in deutschen Metropolen ist das Programm. Doch wo in Deutschland steht die teuerste Mietwohnung? Ein Ranking des Immobilien-Portals „Immowelt“ zeigt die dekadentesten Objekte. Und eine Wohnung in Köln landet mit einem phänomenalen Mietpreis von 18.000 Euro kalt pro Monat prompt auf Platz 2 in der Liste. Wo die Wohnung genau liegt und was sie zu bieten hat, erfahrt ihr hier.

Für echte Köln-Kenner ist es unschwer zu erraten, dass die wohl spektakulärsten Immobilien der Domstadt am Rheinauhafen liegen. Damit sind natürlich die Kranhäuser gemeint. Kult-Kicker Lukas Podolski ist bekanntlich Besitzer eines Apartments in den einzigartigen Häusern von Architekt Alfons Linster. Laut „Immowelt“ befindet sich jetzt genau hier die zweitteuerste Mietwohnung Deutschlands. Eine Vier-Zimmer-Wohnung im Kranhaus soll 18.000 Euro kalt kosten. Dazu kommen monatlich 2500 Euro Nebenkosten – Strom und Internet exklusive!

>> 1-Zimmer-Wohnung für über 1000 Euro: Makler erklärt Mietpreis-Horror in Köln <<

Kranhäuer in Köln: Was hat eine Wohnung für 18.000 Euro Kaltmiete zu bieten?

Was der Mieter für seine insgesamt 20.500 Euro Miete im Monat bekommt: Vier Zimmer auf insgesamt 260 Quadratmetern im 18. Stock. Eine Dachterrasse auf 115 Quadratmetern gehört ebenfalls zu dem Domizil, welches sich rund 61 Meter über dem Rhein befindet. Außerdem verfügt die Dachterrasse über einen Whirlpool, die Wohnung über einen Kamin sowie eine Lounge. Mieter bekommen auch einen Stellplatz in der Tiefgarage dazu. Außerdem ist die Wohnung, die im Jahr 2011 gebaut wurde, möbliert und verfügt über eine noble Designerküche. Was will man mehr?

Laut einem Bericht des „Express“ sei der Vermieter sogar schon im Preis herunter gegangen. Ursprünglich sollte das Objekt 22.000 Euro Kaltmiete kosten. Auch die Kaution hat es in sich: 54.000 Euro!

Wo liegt die teuerste Mietwohnung in Deutschland?

Auf Platz 1 landete übrigens eine Wohnung in Berlin-Mitte. Wer hier einziehen will, muss jeden Monat 28.500 Euro zzgl. Nebenkosten überweisen.