Tag der Deutschen Einheit 2022: Wann haben die Bäckereien in Köln geöffnet?

Am 3. Oktober 2022 ist Tag der Deutschen Einheit. Das Datum gilt in ganz Deutschland als Feiertag. Geschäfte haben somit geschlossen. Ein Großteil der Arbeitnehmer hat frei, andere bekommen den Tag als Feiertag gutgeschrieben oder entsprechende Lohnzuschläge. Mit Blick auf ein ausgiebiges Feiertags-Frühstück fragt sich aber schon jetzt so mancher Kölner: Haben die Bäckereien überhaupt geöffnet? Und wenn ja, wie lange? Tonight News hat die Infos im Überblick.

Tag der Deutschen Einheit in NRW: Öffnungszeiten der Bäckereien am 3. Oktober 2022

Das jeweilige Ladenschlussgesetz des Bundeslandes regelt die Öffnungszeiten an den Feiertagen. In NRW dürfen Bäcker und Konditoreien am Tag der Deutschen Einheit bis zu fünf Stunden lang öffnen und Brötchen und Co. verkaufen.

Tag der Deutschen Einheit in Köln: Öffnungszeiten der Bäckereien am 3. Oktober 2022

Und was heißt das jetzt für eure Lieblingsbäckerei in Köln? Wahrscheinlich hat sie geöffnet. Die genauen Öffnungszeiten können die Betriebe aber selbst festlegen, meistens informieren die Bäcker schon vorab per Aushang im Geschäft oder über Social Media.

Tag der Deutschen Einheit in Köln: Wo bekomme ich noch frische Brötchen am 3. Oktober 2022?

Sollte euer Bäcker um die Ecke am 3. Oktober doch geschlossen haben, bekommt ihr frische Brötchen auch an Tankstellen oder Kiosken (und Bäckereien am Bahnhof oder Flughafen).